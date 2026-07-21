به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاج‌محمد همت، معاون سخن‌گوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر) در پیامی ویدیویی اعلام کرد که بر اثر سیلاب ویرانگر روز گذشته در استان نورستان، به‌ویژه شهر پارون، تعداد جان‌باختگان به ۲۳ نفر افزایش یافته است.

به گفته همت، تاکنون اجساد ۱۵ نفر از قربانیان از زیر گل‌ولای و آوار بیرون آورده شده و عملیات جستجو و نجات برای یافتن حدود ۱۰۰ نفر مفقود دیگر همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که ۸۰ نفر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

معاون سخن‌گوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث با اشاره به خسارات گسترده مادی گفت: «7 خانه به‌طور کامل و ۲۳ خانه به‌صورت جزئی تخریب شده، ۷۰ باب مغازه و ۱۱ هتل آسیب دیده یا ویران شده و حدود ۴۰ دستگاه وسایل نقلیه نیز نابود شده است.»

سیلاب ناگهانی پس از بارندگی شدید، بخش‌های مرکزی شهر پارون را درنوردید و بازار، خانه‌ها و زیرساخت‌ها را به شدت آسیب زد. همت تأکید کرد که یک هیئت ارزیابی به منطقه اعزام شده و آمار نهایی پس از بررسی دقیق اعلام خواهد شد.

این سیلاب مرگبار بار دیگر آسیب‌پذیری مناطق کوهستانی افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و بارش‌های فصلی را نشان داد.

با وجود تخریب راه‌های مواصلاتی به مرکز استان نورستان و روستاهای اطراف آن، عملیات امدادرسانی به مناطق سیل‌زده ادامه دارد.

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