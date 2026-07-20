توقف زائران افغانستانی پشت مرز عراق + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاهدات میدانی از مرز شلمچه بیانگر این است که شماری از زائران افغانستانی مقیم ایران که از روز گذشته با دفترچه خادم از این مرز خارج شده بودند، با عدم پذیرش مأموران مرزی عراق مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌های مردمی، افرادی که مهر خروج ایران در دفترچه آنان ثبت شده بود، به دلیل «مجرد بودن» اجازه ورود به خاک عراق را دریافت نکردند.

تصاویر منتشر شده امروز (۲۹ تیر) از مرز شلمچه نشان می‌دهد که اتباع افغانستانی، در قالب فرد و کاروان که برای زیارت کربلای معلی عازم بودند، نتوانسته از مرز عبور کنند و در سالن‌های طرف ایران معطل هستند.

تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی مقامات عراقی درباره علت این محدودیت‌ها یا تغییر احتمالی در مقررات ورود زائران منتشر نشده است.

هر سال هزاران مهاجر افغانستانی مقیم ایران در ایام اربعین حسینی از مرزهای زمینی به عراق سفر می‌کنند، اما گاهی تغییرات اجرایی یا محدودیت‌های مرزی باعث بروز مشکل برای بخشی از زائران می‌شود.

مسئولان ایرانی و موکب‌های مهاجرین از زائران خواسته‌اند پیش از حرکت، از وضعیت مرزها مطلع شوند و بدون مدارک کامل به سمت مرز حرکت نکنند.

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