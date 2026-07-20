آنقدر که درگیر اخبار ایران هستم، به اتفاقات کشورم توجه ندارم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلفونسو پانگاس فعال سیاسی و عضو دفتر سیاسی جنبش آزادی‌خواه ملی دموکراتیک یونان که با دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان در آتن برای شرکت در آیین وداع و بدرقه تاریخی با رهبر انقلاب اسلامی در تهران حضور یافته بود، با اشاره به نگاه خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران و شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، اظهار کرد: هر روز اخبار ایران را از شبکه‌های انگلیسی‌زبان دنبال می‌کنم، اما اخبار کشور خودم، یونان را آن قدر که درگیر اخبار جمهوری اسلامی هستم به‌صورت مستمر نمی‌خوانم؛ زیرا مطالعه مداوم اخبار یونان مرا افسرده می‌کند در حالی که دنبال کردن اخبار ایران به من احساس امید و نشاط می‌دهد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد او ایران در مسیر ارتقای جایگاه انسانیت گام برمی‌دارد، افزود: کشور شما امروز برای بهبود وضعیت بشریت تلاش می‌کند و در این مسیر موفق بوده است. متأسفانه دولت ما با دولت و تفکر ایران همراه نیست، اما بسیاری از مردم کشور ما در کنار ملت ایران قرار دارند.

خامنه‌ای شهید نماد وحدت عقیده و عمل است

پانگاس درباره شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای گفت: اگر بخواهم ایشان را در یک جمله توصیف کنم، می‌گویم آیت‌الله خامنه‌ای نماد وحدت اندیشه و عمل هستند. ایشان تنها به سخن گفتن اکتفا نکردند، بلکه آنچه را به آن اعتقاد داشتند در عمل نیز اجرا کردند.

این فعال سیاسی یونانی با اشاره به سوابق مبارزاتی رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان تمام عمر خود را در راه مقاومت در برابر استکبار سپری کردند. سال‌های طولانی زندان را تحمل کردند، اما هیچ‌گاه از باورها و اندیشه‌های خود عقب‌نشینی نکردند. ایمان دینی، شجاعتی کم‌نظیر به ایشان بخشیده بود و همین شجاعت باعث شد در برابر فشارها و تهدیدها هرگز تسلیم نشوند.

وی افزود: زمانی که دونالد ترامپ پیام تهدید و درخواست تسلیم را مطرح کرد، آیت‌الله خامنه‌ای با قاطعیت اعلام کردند که رئیس جمهور آمریکا در جایگاهی نیست که شایسته دریافت پاسخ از ایشان باشد. این موضع نشان‌دهنده شجاعت و استقامت ایشان بود. او کسی نبود که فقط لباس روحانیت بر تن داشته باشد؛ بلکه با اعتقاد و علاقه در کنار مردم ایستادند. رهبر شهید ایران به دلیل سابقه درخشان در زعامت امت بزرگ اسلام در کنار دیگر شخصیت‌های ابدی تاریخی قرار گرفته و این برای نه فقط ایرانی‌ها که تمام آزادی‌خواهان جهان مایه مباهات است.

پانگاس با بیان اینکه آیت‌الله خامنه‌ای تمام زندگی خود را صرف عزت و سربلندی ملت ایران کرده‌اند، تصریح کرد: ایشان همواره در کنار مردم بودند و توانستند پایه‌های یک قدرت بزرگ دفاعی را بنا کنند. امروز حتی کشورهایی مانند روسیه نیز برای مقابله با امپریالیسم از توانمندی‌های نظامی ایران بهره برده‌اند که این موضوع بیانگر قدرت معماری راهبردی ایشان است.

دستاورد بزرگ خامنه‌ای (ره) بنای نظام مقاومی در مقابل امپریالیسم است

وی ادامه داد: با آغاز جنگ اوکراین، مشخص شد که بسیاری از تجهیزات سنگین و سنتی کارایی گذشته را ندارند و فناوری‌هایی مانند پهپادها و شناورهای کوچک که ایران در توسعه آن‌ها پیشگام بوده، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. این دستاوردها نشان‌دهنده آینده‌نگری و توجه جمهوری اسلامی ایران به فناوری‌های نوین دفاعی است. این پیشرفت تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود؛ این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده توانایی ایران در نوآوری، ارتباطات و اتکا به ظرفیت‌های خود است.

عضو دفتر سیاسی جنبش آزادی‌خواه ملی دموکراتیک یونان در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین ویژگی آیت‌الله خامنه‌ای برای معرفی به ملت‌های دیگر چیست، گفت: ایشان شخصیتی دانشمند، رهبر مذهبی، انسانی متدین، شاعری فرهیخته و فردی علاقه‌مند به پیشرفت‌های علمی و فناوری هستند؛ اما اگر بخواهم تنها یک ویژگی را انتخاب کنم، باید بگویم مهم‌ترین دستاورد ایشان ساختن کشوری مقاوم در برابر امپریالیسم است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای او را به یاد کدام شخصیت تاریخی می‌اندازد، اظهار کرد: اولین شخصیتی که به ذهن من می‌رسد مقام معنوی شخصیتی چون حسین بن علی (ع) است. من معتقدم آیت‌الله خامنه‌ای ادامه‌دهنده راه آن شهید والامقامی هستند. این باور قلبی من است که نسل‌های آینده نام ایشان را در کنار نام امام حسین (ع) به یاد خواهند داشت.

پانگاس در ادامه با اشاره به علاقه شخصی خود به ایران خاطرنشان کرد: من به دلیل علاقه‌ام به ایران تلاش کردم بفهمم چگونه نیروهای ظاهراً کوچک حزب‌الله توانسته‌اند در برابر ارتش قدرتمند اسرائیل و حامیان پرتعداد آن‌ها در اقصی‌نقاط جهان مقاومت کنند. هرچه بیشتر مطالعه کردم، بیشتر دریافتم که قدرت امروز ایران، تمدن اسلامی و توان جبهه مقاومت ریشه در باورها، ارزش‌ها و مبانی فکری مکتب تشیع دارد.

این فعال سیاسی یونانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده منطقه گفت: من ایمان دارم که آزادی و پیرزوی بزرگ روزی فرا خواهد رسید و آرزو دارم روز آزادی قدس را ببینم. معتقدم ملت ایران در مسیر تحقق آرمان‌های بزرگ بشریت حرکت می‌کند و این آرزو به ‌زودی به جانفشانی رشیدمردان این کشور محقق خواهد شد.

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