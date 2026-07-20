سیلاب استان نورستان افغانستان بیش از ۲۰۰ کشته، زخمی و ناپدید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی سرازیر شدن سیلاب شدید امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) در شهر پارون، مرکز استان نورستان، دستکم ۲۰ نفر جان باخته و ۸۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، ساعتی قبل با اعلام آخرین آمار تلفات سیلاب گفت که بیش از ۱۰۰ نفر نیز دیگر همچنان ناپدید هستند و احتمال بالا رفتن تلفات زیاد است.
فریدون صمیم، سخنگوی استاندار نورستان، پیش از این اعلام کرده بود که شهردار پارون به همراه تعدادی از محافظانش در میان افراد ناپدیدشده قرار دارند.
وی همچنین افزود که سیلاب به ساختمان شهرداری، مغازهها، خانههای مسکونی، دفاتر شبکههای مخابراتی و پلها آسیب جدی زده و خسارتی حدود ۳۶ میلیون دلار به بار آورده است.
مسئولان طالبان تأکید کردند که این آمار ابتدایی است و با ادامه عملیات جستجو و ارزیابی، احتمال افزایش تلفات و خسارات وجود دارد.
بارندگی شدید از حدود ساعت ۳ بعدازظهر امروز در پارون و روستاهای اطراف آغاز شد و سیلاب ناگهانی را به دنبال داشت.
این رویداد تازهترین نمونه از سیلابهای مرگبار در افغانستان است که زیرساختهای ضعیف و تغییرات اقلیمی، آن را تشدید کردهاند.
بر اساس گزارشهای اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان، از ابتدای سال جاری شمسی (۱۴۰۵) تاکنون، حوادث طبیعی بهویژه سیلابها و بارندگیهای شدید، بیش از ۳۳۰ نفر را در افغانستان کشته و صدها نفر را زخمی کردهاند. این آمار شامل رویدادهای متعدد در استانهای مختلف است و خسارات گستردهای به خانهها، زمینهای کشاورزی و راهها وارد کرده است.
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