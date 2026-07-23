به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست برنامه‌ریزی هفته وقف سال ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونان، مدیران ستادی و مدیران کل اوقاف استان‌ها (به‌صورت وبیناری) برگزار شد تا ضمن بررسی چالش‌ها، سیاست‌های کلان عملیاتی برای هفته وقف سال ۱۴۰۵ تبیین شود.

در این نشست که با هدف تبادل نظر، تعیین اولویت‌ها و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برگزار شد، رویکردهای تحولی سازمان برای هفته وقف سال ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با تأکید بر شرایط دشوار منطقه و فضای مقاومت، سخنان خود را با ستایش از ایستادگی مردم ایران آغاز کرد و سازمان اوقاف را نهادی دانست که باید خود را در دریای متلاطم جبهه مقاومت تعریف کند.

وی با استناد به آیه شریفه «أجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر»، بر تقدم ایمان و ارزش‌های انسانی بر فعالیت‌های صرفاً ظاهری تأکید کرد و گفت: وقف تنها یک موضوع مالی نیست، بلکه ابزار خدمت‌رسانی و تقویت فرهنگ دینی است.

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به وضعیت مظلومان غزه، بر مسئولیت اخلاقی سازمان در کمک‌رسانی عملی تأکید کرد و از مدیران خواست در حمایت از نیروهای مردمی و اجتماعات، به‌ویژه در بخش‌های پشتیبانی میدانی مانند تأمین آب، یخ و امکانات سرمایشی، حضوری مؤثر داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان استان‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که استان‌های برخوردار در پشتیبانی از مناطق کم‌برخوردار پیشگام باشند.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: هفته وقف باید در امتداد مسئولیت اجتماعی سازمان اوقاف باشد و نباید به یک برنامه اداری یا تشریفاتی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، با طرح پرسش راهبردی «چگونه مسیر وقف را برای مردم ساده کنیم؟»، بر لزوم عبور از پیچیدگی‌های اداری تأکید کرد و با بیان اینکه ترویج فرهنگ وقف یک وظیفه دائمی است، هفته وقف را فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌ها دانست.

حجت الاسلام عادل تصریح کرد: اولویت اصلی باید برقراری ارتباط مؤثر و چهره‌به‌چهره با علما، نخبگان و گروه‌های مرجع برای تبیین جایگاه وقف باشد و سازمان اوقاف باید از تمامی ظرفیت‌های خود شامل ادارات کل استانی، متولیان موقوفات، خیریه‌ها، مراکز درمانی و امنای موقوفات برای جذب واقفان جدید بهره بگیرد و برنامه‌ها را در حوزه‌های متنوعی همچون حمایت از فعالیت‌های قرآنی، تحصیلی دانشجویان، برنامه‌های فرهنگی، اهل‌بیت (ع) و جبهه مقاومت تعریف کند.

وی در نهایت بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ساده‌سازی مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: استفاده از درگاه‌های پرداخت دیجیتال و ابزارهای فناورانه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیند مشارکت عموم مردم داشته باشد.

رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف، با انتقاد از رویکردهای تکراری، بر لزوم تحول در ارائه عملکرد تأکید کرد و گفت: استفاده از سند ملی وقف باید به‌عنوان ابزار قانونی برای جلب همکاری استانداری‌ها، ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

وی پیشنهاد داد که هر استان برای ثبت دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود کتابچه «ثمرات وقف در استان من» را تهیه کند.

معممی‌مقدم همچنین بر لزوم بازتعریف ارتباط با واقفان و خیران از طریق اعطای احکام، لوح تقدیر و ارائه مشاوره تأکید کرد و افزود: باید شبکه تبلیغ با تدوین بسته‌های محتوایی شامل آیه، روایت و داستان فعال شود و در اختیار نهادهای تبلیغی قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت شعر و هنر برای تولید محتوا، معرفی موقوفات شاخص در رسانه‌ها، و برگزاری برنامه‌های تلویزیونی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از نیروهای مردمی و فعالان اجتماعی و حوزه مقاومت تقدیر شود.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف در پایان پیشنهاد داد گزارش مدون عملکرد سازمان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ در حوزه‌های اقتصاد، حقوقی، فرهنگ و خیریه تهیه شود.

در پایان این نشست، مدیران کل و معاونان سازمان به ارائه پیشنهادات اجرایی خود پرداختند و ضمن بیان نظرات تخصصی در حوزه‌های مربوط به خود، آمادگی استان‌ها را برای اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی اعلام کردند.

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