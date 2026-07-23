خدمتگزاران مراسم اربعین سربازان جبهه سیدالشهدا(ع) هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار خادمان موکب حرم مطهر در عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده روی نجف به کربلا، اظهار داشت: امام رضا علیه السلام توصیه اکید به بزرگداشت مراسم امام حسین علیه السلام کرده‌اند و تمام خدمات در موکب ۱۰۸۰ به عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها است.

وی با بیان اینکه تمام انبیای الهی برای هدایت امت های خود تلاش کردند و زحمات زیادی را متحمل شدند، افزود: امر به معروف و نهی از منکر، مخالفت با خدایان ساختگی و اجتناب از طواغیت بسیار سخت است؛ اما انبیای الهی این خطرات را بجان خریدند و از این مسیر پا پس نکشیدند.

تولیت حرم بانوی کرامت با بیان اینکه انبیا در برابر هدایت جامعه مزدی دریافت نمی‌کردند، تأکید کرد: تنها پیامبری که خداوند برای رسالتش از مردم مزد طلب کرده است پیامبر خاتم بود که از مردم خواسته است به اهل بیت ایشان محبت و مودت داشته باشند؛ زیرا ادامه این رسالت درسایه مودت قلبی و عملی به اهل بیت(ع) حاصل می شود.

وی با اشاره به آفت ها و آسیب هایی از رها کردن غدیر حاصل شد و آثار آن هنوز هم در جهان جاری و ساری است، افزود: جنایت هایی که امروزه در اقصی نقاط عالم وجود دارد از اثرات همان ظلم سقیفه بنی ساعده است.

امام جمعه قم در ادامه خطاب به خادمان موکب حرم مطهر اظهار داشت: کاری کنید مودت ذی القربی یک سیره عملی برای تمام زندگی ما باشد و با نهادینه شدن در قالب و فکر ما به یک سیره مستمر تبدیل شود.

وی افزود: شهدا قبل از اینکه شهید بشوند شهید زندگی کرده اند چرا که در سایه مبانی اهل بیت(ع) زیسته اند و پاداش آنان نیز این است که خداوند جان آن ها را می خرد.

تولیت حرم مطهر گفت: زندگی قائد عظیم الشان و آقای شهید ایران نمونه یک شهیدی است که از ابتدای زندگی شهید زندگی کردند، شهید خدمت کردند، و در نهایت نیز به فوز عظیم شهادت نائل شدند؛ چراکه روح عبادت و اجتناب از طاغوت در زندگی ایشان موج می زد و عبد واقعی خدا بودند.

تولیت حرم بانوی کرامت با بیان اینکه واقعه کربلا تمام شدنی نیست، خاطرنشان کرد: خدمتگزاران به زائران اربعین حسینی وارد یک تجارت الهی شده اند و سربازان جبهه سیدالشهدا هستند؛ زیرا جبهه کربلا بسیار گسترده است و همچنان بعد از ۱۴۰۰ سال نیرو می پذیرد.

وی افزود: در کنار شور و عشق حسینی باید نیت خالصانه وجود داشته باشد و خدمت در موکب باید حرفه ای و منظم و در چارچوب قواعد باشد و کیفیت خدمات بالا برود.

سعیدی در پایان گفت: زائرانی که در عمود ۱۰۸۰ حرم بانوی کرامت مستقر می شود در حقیقت در شعبه ای از آستان مقدس بانوی کرامت حضور یافته اند به همین خاطر، خوشرویی، صبر، سعه صدر، کلام زیبا و خوشامدگویی را از خادمان موکب انتظار دارند وباید همه اقدامات در تحت مدیریت واحد و با همکاری تمامی خادمان باشد.

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