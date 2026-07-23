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سیل افغانستان؛ ۸۵ نفر هنوز مفقود هستند

۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1844058
سیل افغانستان؛ ۸۵ نفر هنوز مفقود هستند

معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث افغانستان در آخرین اظهارات درباره سیل استان نورستان تأیید کرد که ۸۵ نفر از ساکنان این استان همچنان مفقود هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تاج‌محمد همت»، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث افغانستان در آخرین اظهارات درباره سیل استان نورستان تأیید کرد که ۸۵ نفر از ساکنان این استان همچنان مفقود هستند.

همت با اعلام این خبر گفت بر اثر سیلاب دوشنبه عصر (۲۹ تیر) در مرکز استان نورستان و روستاهای اطراف آن ۲۳ نفر کشته، ۸۰ نفر زخمی هستند که وضعیت ۲۳ تن از زخمی‌ها نیز وخیم است.

بر اساس آمار این اداره در نورستان ۱۶۳ منزل مسکونی به‌طور کامل تخریب شده است و ۱۱۵ ساختمان دیگر نیز آسیب شدید دیده است. همچنین سه مسجد، یک کلینیک، یک شبکه برق و پنج پل از بین رفته‌اند. همچنین محصولات بیش از یک‌هزار جریب زمین کشاورزی و ۲۳ جریب باغ نیز نابود شده و در مجموع، ۷۴۶ خانواده از این رویداد آسیب دیده‌اند.

سازمان ملل و برخی منابع رسانه‌ای شمار قربانیان این رویداد را تا ۴۰ نفر نیز گزارش کرده‌اند. با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات، مقام‌های محلی احتمال تغییر در آمار نهایی تلفات و خسارات را رد نکرده‌اند.

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