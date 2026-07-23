تأکید استاندار هرات بر گسترش روابط تجاری و دیپلماتیک با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی استانداری هرات امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) اعلام کرد که مولوی نوراحمد اسلام‌جار، استاندار هرات، با علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این ملاقات که با حضور معاون نمایندگی وزارت امور خارجه برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و کشاورزی میان ایران و افغانستان تأکید کردند.

اسلام‌جار با اشاره به اهمیت مرز اسلام‌قلعه به عنوان گذرگاه کلیدی، خواستار تسریع انتقال کالاهای تجاری، افزایش حجم انتقالات ریلی از طریق خط آهن هرات-خواف و ارتقای ظرفیت آن به حدود ۱۰۰ هزار تن در ماه شد.

استاندار هرات همچنین بر تسهیل صدور ویزا برای شهروندان به‌ویژه ساکنان غرب افغانستان، رفع موانع مرزی و تشکیل هیئت مشترک برای بررسی و حل چالش‌های موجود تأکید کرد و آمادگی کامل اداره محلی برای حمایت از این روندها را اعلام داشت.

سرکنسول مرحمتی نیز گزارشی از سفر خود به فراه و پیشرفت پروژه‌هایی مانند جاده ابونصر فراهی ارائه داد و بر ظرفیت‌های مشترک دو کشور برای تقویت روابط دوستانه و اقتصادی سخن گفت.

این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای توسعه روابط همسایگی و بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک هرات به عنوان دروازه تجارت منطقه‌ای انجام شده و انتظار می‌رود به افزایش مبادلات تجاری، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم دو کشور کمک کند.

طرفین بر ادامه هماهنگی‌ها و پیگیری عملی توافقات به منظور تحقق اهداف مشترک تأکید کردند.

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