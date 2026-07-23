به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار ویدیویی از رسیدن کمک‌های مردمی ایران به سیل‌زدگان شرق افغانستان خبر داد.

این سفارت امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) در صفحه ایکس خود نوشت: کاروان کمک‌های بشردوستانه و مردمی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل اخیر مناطق شرقی افغانستان وارد شهر «پارون»، مرکز ولایت نورستان شد.

در ادامه پیام سفارت تأکید شده است که این محموله کمکی بیشتر شامل آرد و روغن است که برای توزیع میان خانواده‌های آسیب‌دیده از سیل در نظر گرفته شده است.

گفتنی است سیل دوشنبه عصر (۲۹ تیر) در استان نورستان افغانستان ده‌ها کشته و زخمی و مفقود برجای گذاشت و صدها خانه و مغازه و همچنین هزاران هکتار زمین کشاورزی را تخریب کرد.

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