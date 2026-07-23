به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «لطیفه الحسینی» روزنامهنگار لبنانی، در یادداشتی نوشت: آخرین دو سخنرانی عمومی امام شهید در بهمنماه ۱۴۰۴، پیش از شهادت ایشان، بیش از آنکه صرفاً موضعگیری سیاسی باشد، ترسیمکننده مسیر آینده جمهوری اسلامی بود.
به نوشته وی، این دو سخنرانی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دیدار با مردم آذربایجان شرقی ایراد شد، چارچوب رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی را تبیین و بر استمرار این مسیر تأکید کرد.
تأکید بر وحدت ملی و استحکام جبهه داخلی
این تحلیل با اشاره به توصیههای امام شهید درباره حفظ انسجام داخلی، تصریح میکند که ایشان وحدت مردم را شرط اصلی موفقیت در برابر تهدیدهای خارجی میدانستند و همواره نسبت به گسترش اختلافات سیاسی، حزبی و اجتماعی هشدار میدادند. همچنین بر مسئولیت مضاعف مدیران و مسئولان برای افزایش کارآمدی، حل مشکلات و تقویت اعتماد عمومی بهعنوان پایه استحکام جبهه داخلی تأکید داشتند.
مقابله بلندمدت با آمریکا و رژیم صهیونیستی
به اعتقاد نویسنده، از مهمترین پیامهای آخرین سخنان امام شهید، تأکید بر این بود که تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی یک رویارویی مقطعی نیست، بلکه نبردی راهبردی و بلندمدت به شمار میرود که نیازمند آمادگی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است. در این چارچوب، ایشان هرگونه امید به تغییر سیاستهای آمریکا با تغییر دولتها را رد کرده و بر ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی و مقاومت تأکید کرده بودند.
وداع با قرآن؛ پایان راه یک عمر مجاهدت
نویسنده در پایان با اشاره به آخرین حضور عمومی امام شهید در محفل انس با قرآن، این صحنه را «وداع قرآنی» رهبر انقلاب اسلامی توصیف کرده و نوشته است که ایشان آخرین ساعات حضور در میان مردم را در کنار آیات الهی و با تلاوت و استماع قرآن سپری کردند؛ تصویری که از نگاه وی، نماد پایان راه رهبری بود که سراسر زندگی خود را بر محور قرآن، ایمان و مقاومت بنا کرده بود.
............
پایان پیام
نظر شما