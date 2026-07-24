سیاست «یک سر در برابر یک چشم» اعتراف به جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه با انتشار پیامی در ایکس نوشت که توصیف سیاست تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران با عبارت «یک سر در برابر یک چشم»، بازتابدهنده ذهنیت مجرمانه و قصد مقامهای آمریکایی برای ارتکاب جنایت جنگی است.
در این پیام آمده است: اصل تاریخی «چشم در برابر چشم» دقیقاً با هدف مهار انتقامجویی و جلوگیری از تشدید خشونت شکل گرفت و همین منطق، زیربنای اصول ضرورت و تناسب در حقوق بینالملل معاصر به شمار میرود.
سفارت ایران افزود: در حقوق بینالملل، دفاع از رویکرد «در برابر یک چشم، یک سر» بهمنزله اعتراف صریح به انجام حملات نامتناسب و مجازات جمعی و هدف قرار دادن زیرساختها و اماکن غیرنظامی، ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و مصداق جنایت جنگی است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن همچنین اضافه کرد: چنین اظهارات رسمی، مدرکی مستقیم از قصد و آگاهی مقامهایی به شمار میرود که دستور این اقدامات را صادر و عملاً اسناد مهمی را درباره مسئولیت آنان در پرونده بینالمللی این جنایات ثبت میکنند.
در پایان این پیام آمده است: جنایتکاران نباید از مجازات مصون بمانند.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر در واکنش به پیام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که دکترین دفاعی کشور را «چشم در برابر چشم» توصیف کرده بود، با لحنی اهانتآمیز مدعی شد که سیاست دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا «یک سر در برابر یک چشم» است.
این در حالی است که ایالات متحده از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در پی ادعاهایی درباره حمله به شماری از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، دور تازهای از تجاوز نظامی علیه ایران را آغاز کرده و طی آن، پلها، خطوط راهآهن، تأسیسات آبرسانی، سیلوهای گندم و دیگر زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران، این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد و تفاهم مربوط به خاتمه جنگ دانسته و تأکید کرده که هدف قرار دادن زیرساختهای عمومی و مراکز غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله حمله به زیرساختهای کشور، با پاسخی قاطع و قدرتمند مواجه خواهد شد.
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