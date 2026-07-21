روایت فعالان پاکستانی از روزهای سوگ و حزن و مطالبه انتقام پس از شهادت رهبر شهید؛ «گویی عاشورا بود»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «تشکل عسگری» پاکستان؛ نهادی که ۵۸ سال سابقه فعالیت دارد و با مدیریت نزدیک به ۵۰ مدرسه در مناطق مختلف پاکستان و مجموعهای از واحدهای آموزشی و فرهنگی دیگر، در زمینه ترویج معارف اسلام ناب محمدی(ص) و آموزههای اهلبیت(ع) فعالیت میکند. این سازمان هزینههای خود را از طریق شبکه مدارس تأمین کرده و در کنار فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، از دانشآموزان کمبضاعت نیز برای ادامه تحصیل حمایت میکند.
مدیران این تشکل در جریان حضور در خبرگزاری ابنا، درباره تجربهها و مشاهدات خود پس از شهادت رهبر شهید به گفتوگو پرداختند.
«فضای پاکستان پس از شهادت رهبر شهید، شبیه عاشورا بود»
اقرا بتول، نایبرئیس سازمان عسگری، در ابتدای این دیدار ضمن معرفی پیشینه و فعالیتهای این مجموعه، به توصیف فضای پاکستان پس از انتشار خبر تأیید شهادت رهبر شهید در نخستین ساعات صبح اول مارس پرداخت.
وی گفت: «فضای حاکم بر پاکستان گویی عاشورا بود. جوانان احساس عمیقی از انتقام در دل داشتند. در هر سو که نگاه میکردید، مردم لباس سیاه بر تن کرده بودند و به شکلی بیسابقه عزاداری میکردند.»
او افزود که سازمان عسگری پس از این واقعه برنامههای متعددی برگزار کرد و اعیاد پس از آن را با عنوان «عید در یاد شهدا» نامگذاری نمود. به گفته وی، جوانان با سربندهای سرخ در مراسمها حضور مییافتند و شعار میدادند: «خامنهای کوثر است و دشمن او ابتر است.»
بتول ادامه داد: «اندوه این حادثه فراتر از توصیف بود. یکی از مهمترین پیامدهای این فاجعه آن بود که بسیاری از افرادی که پیش از این رهبر شهید را نمیشناختند، پس از شهادتش با شخصیت و اندیشه او آشنا شدند. اگرچه او پیش از این نیز بهعنوان شخصیتی انقلابی و آیندهنگر شناخته میشد، اما شهادتش برای بسیاری موجب بیداری و شناخت عمیقتر شد. امروز خون این شهید در رگهای همه مؤمنان جریان دارد.»
وی با اشاره به ایستادگی رهبر شهید در برابر فشارها، برتریهای فناورانه و اقدامات خصمانه دشمنان تأکید کرد: «او هرگز در برابر دشمن زانو نزد. همین مسئله بهتنهایی درسی برای نسلهای آینده، نه فقط در ایران بلکه فراتر از مرزهاست. آنان یک فرد را به شهادت رساندند، اما در حقیقت یک اندیشه و یک جریان را متولد کردند. بسیاری اکنون از او با عنوان "شهید قدس" یاد میکنند، زیرا همه دشمنیها با او از حمایت قاطعش از مردم مظلوم فلسطین آغاز شد.»
نایبرئیس سازمان عسگری در پایان خاطرنشان کرد: «تاریخ از این رهبر بزرگ در صفحات زرین خود یاد خواهد کرد.»
هزینه ایستادن در جبهه حق؛ از مقاومت تا شهادت
در ادامه این نشست، گلشیر علی مهدوی، از اعضای پیشین سازمان عسگری، به تشریح چالشهایی پرداخت که حامیان مقاومت در کشورهای مختلف منطقه با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به نمونههایی از عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت افرادی که بیش از ۱۵ سال در این کشورها زندگی و فعالیت اقتصادی کرده بودند، تنها به دلیل حمایت از ایران ـ حتی در حد انتشار یک مطلب در شبکههای اجتماعی ـ از حقوق خود محروم شده و از این کشورها اخراج شدند.
به گفته وی، بسیاری از افراد با مشاهده چنین فشارهایی و از دست دادن فرصتهای شغلی و اقتصادی، سکوت را برگزیده و در برابر ظلم تسلیم شدند.
در پاسخ به این سخنان، زینب، خبرنگار ابنا، اظهار داشت: «دورانی که در آن زندگی میکنیم، مرز میان حق و باطل را بهروشنی مشخص کرده است. راه سومی وجود ندارد. هر کسی که در برابر ظلم و تهدید تسلیم شود و سکوت را انتخاب کند، در واقع راه ظالم را برگزیده است.»
در ادامه این گفتوگو، حاضران بر این نکته تأکید کردند که قرار گرفتن در جبهه حق همواره هزینه دارد و گاه این هزینه جان انسان است. در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان دیگران را به انتخاب راه حق ترغیب کرد، مهدوی گفت: «امام حسین(ع) قرنها پیش پاسخ این پرسش را به ما آموخته است. انسان همواره میان حق و باطل قرار دارد و اینکه برای انتخاب حق باید هزینه پرداخت، در مکتب عاشورا به روشنی بیان شده است.»
وی با اشاره به ماجرای زهیر بن قین گفت: «زهیر تلاش داشت همه داراییهای خود را تقدیم امام حسین(ع) کند تا شخصاً در میدان حاضر نشود، اما امام به او فهماند که بهای این مسیر، جان انسان است و در نهایت زهیر به افتخار شهادت نائل شد.»
در همین راستا، زینب بیتی از شعر اردو را قرائت کرد:
جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہاں ڈرتے ہیں جگر
جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں
آنان که برای حق زندگی میکنند، چگونه از مرگ هراس دارند؟
هنگامی که زمان شهادت فرا میرسد، دلهایشان از شوق به تپش درمیآید.
مهدوی همچنین از حبیب بن مظاهر بهعنوان نمونهای از وفاداران به حق یاد کرد و تأکید نمود: «محبت خود را با عمل ثابت کنید؛ متعهد باشید، به دیگران قدرت و شجاعت ببخشید، وفادار بمانید و برای عدالت قیام کنید.»
نقش زنان در رساندن پیام حق
در بخش دیگری از این دیدار، سمیرا فاطمه، از دیگر اعضای هیئت، به تشریح فعالیتهای سازمان عسگری بهویژه نقش زنان در این مجموعه پرداخت.
وی با اشاره به سفرهای تبلیغی به روستاهای دورافتاده برای آموزش اسلام و معارف اهلبیت(ع) گفت: «زنان این سازمان به الگوهایی فعال برای سایر زنان تبدیل شدهاند. امروز که جامعه در نقطه تقابل حق و باطل قرار دارد، زنان میتوانند نقش خود را ایفا کرده و پیام حقیقت را فارغ از فاصلهها به مردم برسانند.»
سمیرا فاطمه تأکید کرد که زنان میتوانند در عرصههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نقشی مؤثر در تبیین ارزشهای دینی و انتقال پیام اهلبیت(ع) به نسلهای مختلف داشته باشند.
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