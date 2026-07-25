به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرده است که هرگونه توافق هستهای با عربستان سعودی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که ریاض به «پیمان ابراهیم» بپیوندد و روابط خود را با اسرائیل عادیسازی کند. این موضعگیری تازه، عملاً مسیر یک توافق صرفاً هستهای را به یک بسته سیاسی-امنیتی گستردهتر گره میزند و نشان میدهد واشنگتن قصد دارد امتیاز هستهای را بدون تغییر در آرایش دیپلماتیک منطقهای واگذار نکند.
به گزارش رویترز، ترامپ عربستان را در برابر انتخابی حساس قرار داده است: یا حرکت به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل، یا کنار گذاشته شدن از یک توافق هستهای احتمالی با واشنگتن.
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که این رویکرد میتواند فضای مانور رقبای آمریکا، بهویژه چین، را افزایش دهد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر واشنگتن همکاری هستهای را مشروط به پیمان ابراهیم کند، پکن ممکن است بتواند با ارائه پیشنهادهای بدون شرط در حوزه انرژی هستهای، برای عربستان و حتی ایران جایگزینی جذابتر نشان دهد. چنین سناریویی میتواند رقابت ژئوپلیتیک میان آمریکا و چین را به سطح تازهای در خلیج فارس بکشاند!
در همین راستا، الجزیره هم در گزارشی نوشت چین میتواند گزینهای «بدون شرط» برای همکاری هستهای با عربستان ارائه دهد و وقتی همکاری هستهای به اسرائیل و پیمان ابراهیم وصل نباشد، عربستان کمتر احساس میکند که وارد یک بلوکبندی اجباری شده است.
ژنرال طارق خان، فرمانده سابق سپاه مرزی پاکستان و بازنشسته ارتش به الجزیره گفت: این اتفاق میتواند فرصتی بینظیر برای چین فراهم کند.
همچنین بر اساس این گزارش، مقامهای مطلع به رویترز گفتهاند اسلامآباد در حال بررسی راهی برای ازسرگیری گفتوگوهای متوقفشده میان آمریکا و ایران بوده و چین نیز در این زمینه ابتکارهایی را آغاز کرده است. اگر این روند گسترش یابد، پاکستان میتواند خود را بهعنوان بازیگری معرفی کند که میان تهران، ریاض، واشنگتن و پکن پل ارتباطی میسازد.
با این حال، شرط ترامپ برای پیوند زدن توافق هستهای عربستان به پیمان ابراهیم، خطر پیچیدهتر شدن بحرانهای منطقهای را هم در پی دارد. عربستان هنوز بهطور علنی وارد روند عادیسازی کامل با اسرائیل نشده و افکار عمومی در جهان عرب نیز نسبت به چنین اقدامی حساس بهنظر میرسد.
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