به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی قصاص، خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید با ارائه حجتالاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، به همت خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برگزار شد.
قنبریان در ابتدای سخنان خود با اشاره به فضای پس از شهادت رهبر شهید و شکلگیری مطالبه عمومی خونخواهی، گفت: در مقابل هر قتل عمد، قصاصی هست. اما خونخواهی فراتر از قصاص است. اهلبیت(ع) درباره خون امیرالمؤمنین(ع) و اباعبدالله الحسین(ع) فقط به قصاص اکتفا نکردند و پرچم خونخواهی برافراشته شد.
وی با اشاره به سیره پیامبر(ص) در ماجرای قتل حارث بن عمیر که منجر به جنگ موته شد، افزود: خونخواهی بیشتر از قصاص فقط شامل خونهای مقدس نمیشود و میتواند درباره شخصیتهای غیرمعصوم نیز مطرح باشد، به شرطی که نماینده یک مکتب و یک حرکت الهی باشند.
استاد حوزه و دانشگاه با تبیین منطق خونخواهی، گفت: بر اساس روایات اهلبیت(ع)، حرکت اباعبدالله الحسین(ع) برای فرج بود، اما به کرب و بلا کشیده شد. منطق خونخواهی این است که یک حرکت مشروع و الهی، وقتی به خون کشیده میشود، خونخواهیاش رساندن آن حرکت به هدفش است.
قنبریان با تطبیق این منطق بر خونخواهی رهبر شهید، خاطرنشان کرد: خونخواهی رهبر شهید باید در ذیل خونخواهی اباعبدالله الحسین(ع) معنا شود. روایتی از امام صادق(ع) داریم که قبل از خروج قائم(عج)، امتی مبعوث میشوند که هیچ خونی از آل محمد را وتر نمیگذارند. رهبر شهید از آل رسول(ص) به حساب میآید و خونخواهی او در این مسیر معنا میشود.
وی با هشدار درباره دو آفت تاویل و تقلیل در بحث خونخواهی، تصریح کرد: نباید خونخواهی را تاویل ببریم به حرفهای خوبی مثل تمدن اسلامی و از قصاص غافل شویم. قصاص تقدم زمانی دارد و در همین دورهای که قاتلان سر کار هستند، باید انجام شود. همچنین نباید خونخواهی را تقلیل دهیم به اینکه فقط قصاص قاتل مطرح است.
حجت الاسلام قنبریان در پایان با اشاره به جنبه بینالمللی خونخواهی، گفت: خونخواهی رهبر شهید، خیرخواهی عمومی است و میتواند نظم مقاومت را در برابر نظم سلطهگر آمریکایی در منطقه مستقر کند. همچنین با پذیرش طیفهای مختلف خونخواهی از جمله کمپینهای بینالمللی، دادگاههای مردمی و دیپلماسی منطقهای، این مطالبه میتواند به عامل وحدت و انسجام ملی تبدیل شود.
متن کامل ارائه این نشست بهصورت تفصیلی و مجزا منتشر خواهد شد.
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