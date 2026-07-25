جنگ ایران، قواعد سنتی قدرت نظامی را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رابرت پیپ» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در مقالهای برای فارن افرز نوشت: سرنگونی یک بالگرد آپاچی ۳۵ میلیون دلاری آمریکا با پهپادی ۲۰ هزار دلاری ایرانی، نشان داد برتری نظامی دیگر تضمینکننده پیروزی نیست.
وی با اشاره به پهپاد «شاهد ۱۳۶» تأکید کرد ایران با راهبرد اختلال بهجای رویارویی مستقیم، امنیت دریایی و معادلات قدرت را تحت تأثیر قرار داده و جنگ اخیر نشان داد قواعد سنتی قدرت در حال تغییر و شکلگیری نظم جدیدی است.
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