به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد صالحی مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز از برگزاری مسابقه سراسری «در مسیر عاشقی» همزمان با آغاز ایام پیادهروی اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ نورانی نماز، تعمیق معرفت دینی، تبیین پیامهای عاشورا و اربعین و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای انتقال مفاهیم دینی به اقشار مختلف جامعه، در سراسر کشور برگزار میشود.
وی با بیان اینکه اربعین حسینی بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام و جلوهای بیبدیل از ایمان، اخوت، ایثار و بندگی خداوند متعال است، افزود: نهضت عاشورا از آغاز تا پایان، با اقامه نماز و حفظ شعائر الهی گره خورده است و نماز ظهر عاشورا، ماندگارترین سند اهمیت این فریضه الهی در سختترین شرایط به شمار میرود.
مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: امروز نیز در مسیر پیادهروی اربعین، نماز باید محور همه برنامههای فرهنگی و اجتماعی باشد. اقامه نماز جماعت در موکبها، اهتمام به نماز اول وقت و فراهم کردن زمینه حضور زائران در نمازهای جماعت، از جلوههای زیبای این حرکت عظیم مردمی است و میتواند پیام حقیقی نهضت حسینی را بیش از پیش نمایان سازد.
صالحی با تأکید بر اینکه ستاد اقامه نماز تلاش دارد از همه ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای برای ترویج فرهنگ نماز بهره بگیرد، بیان داشت: مسابقه «در مسیر عاشقی» نیز با همین رویکرد و با مشارکت روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، مرکز تخصصی نماز، ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه و شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طراحی شده است تا مخاطبان در کنار حضور معنوی در فضای اربعین، با معارف این حرکت عظیم و جایگاه نماز در فرهنگ عاشورا بیشتر آشنا شوند.
وی اظهار کرد: منبع این مسابقه، کتابچه «در مسیر عاشقی» است که مجموعهای از مطالب ارزشمند درباره اعمال و آداب روز اربعین، زیارت اربعین، تاریخچه این سنت بزرگ، اهمیت راهپیمایی اربعین و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ابعاد معرفتی و تمدنی این حرکت عظیم را در بر میگیرد.
مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد: این مسابقه از جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و علاقهمندان تا سهشنبه بیستم مردادماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه «نماز من» در آن شرکت کنند. همچنین نتایج مسابقه در چهارشنبه بیستویکم مردادماه اعلام خواهد شد.
وی افزود: به منظور قدردانی از مشارکت گسترده مخاطبان، ۴۰۰ بسته اینترنتی یکماهه به قید قرعه به برگزیدگان این مسابقه اهدا میشود.
صالحی در پایان از عموم مردم، بهویژه زائران اربعین، جوانان، دانشجویان، فرهنگیان و فعالان فرهنگی دعوت کرد با مراجعه به سامانه App.namazman.ir در این مسابقه شرکت کرده و با معرفی آن به دیگران، در ترویج فرهنگ اقامه نماز و گسترش معارف عاشورا و اربعین سهیم باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: این مسابقه بتواند گامی مؤثر در تعمیق فرهنگ نماز، تقویت معرفت حسینی و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم اربعین برای ترویج ارزشهای دینی در سراسر کشور باشد.
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