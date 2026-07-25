الولائی: اگر محاصره رفع نشود، مردم یمن تنگه باب المندب را خواهند بست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو آلاء الولائی دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق گفت: فلسفه بازدارندگی، تنها در سلاح هستهای خلاصه نمیشود، خداوند به ملتهای منطقه یک موقعیت جغرافیایی عطا فرموده که موجب شده تاثیری بی نظیر بر شریانهای اصلی تجارت جهانی داشته باشند.
وی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: اگر همه راههای زندگی بر مردم یمن بسته شود، آنها حق دارند تنگه باب المندب را ببندند تا جهان بشنود که مردم یمن در سکوت نخواهند مرد.
دبیرکل کتائب سید الشهداء تصریح کرد: محاصره یمن را پایان دهید تا تنگه برای شما باز بماند. اگر فشار بر یمن را افزایش دهید، مسیر این تنگه نیز بر روی شما تنگ خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته محمد عبدالسلام، رئیس هیئت ملی مذاکرهکننده یمن، با صدور بیانیهای اعلام کرد که خبر بستهشدن کامل تنگه بابالمندب که برخی رسانهها مطرح کردهاند، صحت ندارد.
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