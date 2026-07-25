روایت دستاوردهای علمی و اقتدار ملی در آیین بزرگداشت «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت مقام آقای شهید ایران و خانواده معزز امام شهید در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر یوسف حجت رییس دانشگاه با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات دشمن، از شهادت جمعی از نخبگان کشور، آسیب به مراکز علمی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، تأسیسات و زیرساخت‌های کشور به عنوان بخشی از هزینه‌های این جنگ یاد کرد و در عین حال تأکید کرد: در کنار این خسارت‌ها، دستاوردهای مهمی همچون آشکار شدن استحکام و قوام نظام جمهوری اسلامی ایران، شناخته شدن هویت ایرانی و فرهنگ مقاومت و تغییر نگاه جهانی نسبت به جایگاه آمریکا و شکسته شدن هیمنه پوشالی آنها، برای کشور حاصل شد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس در پایان سخنان خود، وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط کنونی دانست و با استناد به پیام رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ انسجام، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حمایت از مسئولان تأکید کرد.

در این مراسم، حجت الاسلام سید مهدی ساداتی‌نژاد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دانشگاه، اظهار داشت: این مراسم فرصتی برای پاسداشت مقام همه شهدای این جنگ، به‌ویژه رهبر شهید ایران و شهیده مهسا طاهری، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس است. شهیدی که با ایمان، اخلاص و روحیه ایثار، الگویی ارزشمند برای جامعه دانشگاهی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی شهید مهسا طاهری اظهار داشت: این شهید والامقام از افتخارات دانشگاه تربیت مدرس بود و علم و عمل را در کنار یکدیگر معنا کرده بود. امروز توفیق داریم در کنار خانواده بزرگوار ایشان، یاد و خاطره این دانشجوی عزیز را گرامی بداریم.

دکتر ساداتی‌نژاد در ادامه با نقل سخنی از الکساندر دوگین، اندیشمند و نظریه‌پرداز روس، به تحلیل نتایج جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: به گفته وی، سه پیش‌بینی درباره ایران وجود داشت که هر سه نادرست از آب درآمد؛ نخست اینکه تصور می‌شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توان ایستادگی در برابر آمریکا را نخواهند داشت، در حالی که مقاومت و اقتدار نیروهای مسلح، این تصور را به‌طور کامل تغییر داد.

وی افزود: دومین برداشت نادرست این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی قادر به اداره کشور نخواهد بود، اما در طول جنگ، خدمات عمومی، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت امور کشور بدون ایجاد بحران ادامه یافت و این موضوع، تحلیل بسیاری از ناظران خارجی را تغییر داد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، سومین خطای محاسباتی دشمن را مربوط به مردم ایران دانست و اظهار کرد: تصور آنان این بود که مردم در برابر فشارهای جنگ تاب‌آوری نخواهند داشت، اما ملت ایران با انسجام و همبستگی، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، با وحدت و ایستادگی از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

وی این موفقیت‌ها را پیش از هر چیز حاصل امداد الهی دانست و گفت: نصرت الهی و الطاف پروردگار، مهم‌ترین عامل این پیروزی‌ها بود و در کنار آن، تدبیر، آینده‌نگری و مدیریت رهبر شهید در طول سال‌های مسئولیت، زمینه شکل‌گیری چنین اقتداری را فراهم کرد.

ساداتی‌نژاد با اشاره به سیاست‌های دفاعی کشور افزود: راهبرد توسعه توان موشکی و پهپادی، حاصل برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای بود که متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط جمهوری اسلامی ایران طراحی شد و در این جنگ نیز کارآمدی خود را به‌خوبی نشان داد؛ به گونه‌ای که بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی درباره توان دفاعی ایران تغییر کرد.

در ادامه دکتر غلامعلی حدادعادل مهمان مدعو مراسم، در سخنانی دانشگاه تربیت مدرس را یکی از یادگارهای ارزشمند رهبر شهید دانست و گفت: این دانشگاه در جریان انقلاب فرهنگی و با هدف تربیت استاد در تراز انقلاب اسلامی تأسیس شد. در آن سال‌ها که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، ایجاد چنین دانشگاهی اقدامی آینده‌نگرانه به شمار می‌رفت و رهبر شهید که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، اهتمام ویژه‌ای برای شکل‌گیری و تثبیت این دانشگاه داشتند.

وی افزود: رهبر شهید، به دانشگاه تربیت مدرس بسیار اهمیت می داد و به آینده این دانشگاه و تأثیر آن در پیشبرد علم در کشور بسیار امیدوار بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر شهید، شناختی عمیق از دانشگاه و نقش علم در اداره کشور داشتند، اظهار کرد: ایشان اگرچه در حوزه تحصیل نموده بودند و تحصیلات دانشگاهی نداشتند، اما اهمیت دانشگاه، پژوهش و فناوری را به‌خوبی درک می‌کردند و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نگاه کارشناسانه و آینده‌نگر داشتند.

وی با اشاره به نقش رهبر شهید در توسعه زیرساخت‌های علمی کشور گفت: در طول دوران رهبری ایشان، نهادها و مراکز علمی متعددی با حمایت، هدایت و پیگیری ایشان شکل گرفت یا تقویت شد. توسعه فناوری هسته‌ای، فناوری نانو، زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی، علوم شناختی، فناوری اطلاعات، بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، بنیاد دایره المعارف اسلامی و ده‌ها مرکز علمی و پژوهشی دیگر، بخشی از توجه راهبردی ایشان به علم و فناوری بود.

مراسم با سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و از اساتید شهیده بشری حسینی خامنه‌ای ادامه یافت. دکتر قبادی با بیان خاطراتی از شهیده بشری حسینی خامنه‌ای، انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی از سوی ایشان را نشانه پشتوانه تمدنی و فرهنگی آن شهید والامقام عنوان کرد.

وی سلوک مردمی و پرهیز از روش ها و گرایش های آقازادگی، نظم و انضباط و جدیت در امر آموزش و پژوهش، زمان شناسی و برقراری نسبت میان شغل وتوانایی و علاقه و نهادینگی اخلاقی و آداب دانی را از ویژگی‌های آن شهیده والامقام عنوان کرد.



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