نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل به سوریه بعد از ۱۷ سال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل صبح امروز وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه طی ۱۷ سال گذشته به شمار می رود.

اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی از گوترش و هیئت همراه وی در فرودگاه بین المللی دمشق استقبال کرد.

پیشتر سخنگوی گوترش اعلام کرده بود این سفر در پاسخ به دعوت رژیم جولانی صورت می گیرد. قرار است گوترش با جولانی و تعدادی از عناصر رژیم وی دیدار کند.

دبیرکل سازمان ملل گفت که این سازمان به حمایت از رژیم جولانی و ملت سوریه پایبند است.

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