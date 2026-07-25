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ویدیو | سفیدشویی ترامپ در اینترنشنال نگرفت

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
کد مطلب: 1844656
ویدیو | سفیدشویی ترامپ در اینترنشنال نگرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امید معماریان در پاسخ به مجری رسانۀ ضد ایرانی اینترنشنال آمریکا با تأکید بر اینکه ترامپ مدافع حقوق بشر نیست، تصریح کرد رئیس‌جمهور آمریکا همین حالا هم در حال حمله به نقاط مختلف ایران است؛ این جنگ ممکن است بر من و شما که در خارج کشور هستیم تاثیری نداشته باشد اما آثار آن برای مردم داخل کشور کاملاً واقعی و عینی است. او هر زمان لازم باشد از شعار حقوق بشر به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند؛ بنابراین اینکه امروز ترامپ را نماینده و سفیر حقوق بشر در ایران بدانیم، یعنی از واقعیت فاصله گرفته‌ایم.

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