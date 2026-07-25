گاردین: در توان موشکی ایران یک تحول واقعی رخ داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه انگلیسی به نقل از کارشناسان نوشت، پاسخ ایران به حملات متجازوانه آمریکا نشان داد که ارتقای توان عملیاتی موشک‌های ایران با تغییراتی در فناوری و سخت‌افزار این موشک‌ها منجر به «تحول واقعی» توان موشکی ایران شده است.

روزنامه انگلیسی گاردین در پی حملات موشکی موفق ایران علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه در موج جدید تنش‌هایی که طبق گزارش‌ها با وارد آوردن خسارات قابل‌توجه به تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی و تلفات انسانی همراه بوده است، این امر را یک «تحول واقعی» در توان موشکی ایران خواند.

گاردین در بخشی از گزارشی در این باره نوشت آندریاس کریگ، دانشیار دانشکده مطالعات امنیتی دانشگاه کینگز کالج لندن گفت که ترکیبی از اطلاعات بهتر، هدایت موشکی، قابلیت مانورپذیری و هماهنگی دقیق در حملات، معادل «یک تحول واقعی» بوده است.

به گفته کریگ، این دستاورد حاصل سه سال توسعه فناوری در برنامه موشک‌های بالستیک ایران است که با وجود ادعاهای پیشین واشنگتن مبنی بر «نابودی کامل» توانمندی‌های نظامی ایران، ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از آن پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوم و سوم همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

آندریاس کریگ افزود که تهران در برخی از موشک‌های بالستیک خود «کلاهک‌های هدایت‌پذیری ساخته که می‌توانند در هنگام فرود مسیر خود را تنظیم کنند.»

ناوبری حرارتی و نوری در مرحله پایانی به این معناست که این موشک‌ها در برابر پارازیت‌های الکترونیکی آسیب‌پذیر نیستند، چراکه از ارتباطات رادیویی استفاده نمی‌کنند.

به نوشته گاردین، همه این موارد برای پدافند هوایی آمریکا چالش جدی ایجاد می‌کنند، به ویژه در شرایطی که ذخیره‌های موشک‌های پاتریوت و تاد در پی مصرف شدید در حملات مداوم اخیر در جنگ تحمیلی سوم، به حدود نصف کاهش یافته است. افزون بر این، با احتساب تاسیسات انرژی، پالایشگاه‌های نفت و تاسیسات تصفیه آب، گستره وسیعی وجود دارد که باید پوشش داده شود.

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