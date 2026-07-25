به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه بیمارستانی North Memorial Health در ایالت مینه‌سوتای آمریکا، برنامه‌ای را برای ارائه «پوشش‌های بهداشتی سر» ویژه کادر درمان و بیماران مسلمان آغاز کرده است؛ اقدامی که با هدف ایجاد هم‌پیوستگی میان موازین بهداشتی و حفظ شوون دینی در محیط‌های استریل پزشکی صورت می‌گیرد. این طرح که از تابستان جاری در بیمارستان‌های این مجموعه در شهرهای رابینزدیل و میپل‌گروو عملیاتی شده، امکان استفاده از حجاب‌های استاندارد پزشکی را به عنوان جایگزینی برای کلاه‌های جراحی رایج فراهم کرده است.

پیش از این، کلاه‌های جراحی رایج (بوفانت) به دلیل شفافیت نسبی، عدم پوشش کامل سر و گردن و جابه‌جایی مداوم، پاسخگوی نیازهای شرعی بانوان مسلمان در محیط‌های درمانی نبودند. پوشش‌های جدید پزشکی که از پارچه‌های تنفس‌پذیر و غیرشفاف ساخته شده‌اند، در دو مدل «پیچشی» (مانند روسری‌های سنتی) و «کِشیدنی» (پوششی از سر) طراحی شده‌اند و ضمن حفظ کامل پوشش اسلامی، از نظر ضوابط کنترل عفونت و حفظ استریلیزاسیون، تمامی استانداردهای سخت‌گیرانه اتاق عمل را دارا هستند.

تأمین این پوشش‌های بهداشتی بر عهده استارت‌آپ نوپای «موده» (Mawadda) است که توسط دو درمانگر تنفسی مسلمان تأسیس شده است. ایده تولید این محصولات در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و به دنبال چالش‌های کادر درمان محجبه در استفاده هم‌زمان از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) شکل گرفت. شرکت موده علاوه بر مجموعه North Memorial، اکنون با شبکه درمانی Hennepin Healthcare و چندین مرکز درمانی دیگر در سراسر آمریکا نیز همکاری می‌کند.

اجرای این برنامه پس از ماه‌ها ارزیابی کارشناسی و سنجش استانداردهای پیشگیری از عفونت انجام شد که در آن، کادر درمان مسلمان نیز در آزمون نمونه‌ها و ارزیابی کیفیت و راحتی آن‌ها مشارکت داشتند. زمزم کوسو، از کارشناسان انطباق و مقررات این شبکه بیمارستانی، با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: «بیماران و کادر درمان نباید احساس کنند که میان پایبندی به باورهای دینی و ارائه یا دریافت خدمات درمانی مجبور به انتخاب هستند؛ این طرح فاصله‌ها را از میان برمی‌دارد.»

جسی کینگستون، مدیر ارشد سیستم در North Memorial نیز خاطرنشان کرد که ایده اولیه این طرح پس از استعلام و درخواست یکی از کارکنان اتاق عمل پیگیری شد و روند اجرای آن بازخورد بسیار مثبتی داشته است. به گفته وی، ارائه این تجهیزاتِ متناسب با فرهنگ و باورهای مذهبی بیماران، در شرایط حساس و اضطراب‌آور بستری، حس آرامش، کرامت و احترام بیشتری را به آنان منتقل کرده و به طی شدن بهتر مسیر درمان کمک می‌کند.

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