به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه‌ای، جان‌باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور در سیلاب مرگبار روز دوشنبه (۲۹ مرداد) نورستان را تسلیت گفت و برای درگذشتگان رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. این شورا ضمن تأکید بر صبر، از توانمندان، مسئولان و نهادهای امدادی خواست هرچه سریع‌تر به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ .الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ .

با تأسف فراوان از طریق رسانه های خبری شنیده شد که در اثر سیلاب مدهش روز دوشنبه در مرکز ولایت نورستان تعداد زیادی از هموطنان مسلمان ما کشته و مجروح شده اند.

شورای علمای شیعه افغانستان، ضمن عرض تسلیت به تمام هموطنان، مخصوصا مصیبت دیدگان عزیز، برای درگذشتگان رحمت و غفران الهی و برای مجروحان حادثه شفای عاجل و کامل از خدای منان استدعا می‌نماید.

این شورا با تاکید و جدیت فراوان از تمام هموطنان که دسترسی و تمکن دارند، و نیز مقامات مسئول حکومت و موسسات خیریه و امدادرسان، تقاضا می نماید که هرچه عاجل تر به کمک‌حادثه دیدگان شتافته، ضمن کاستن از رنج و آلام و بی خانمانی آسیب دیدگان، از فاجعه بیشتر جلوگیری نمایند.

مسلما چنین کاری ضمن ادای دین انسانی و همنوعی، در پیشگاه خداوند رحیم(ج) اجر و پاداش‌ عظیم دارد.

شورای علمای شیعه افغانستان

۱۴۰۵/۵/۱

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