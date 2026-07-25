شهید خادمی، دیپلمات دفاعی و چهره تکرارنشدنی اطلاعاتی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «سیدمجید خادمی» رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در جنگ تحمیلی سوم و جنایت تروریستی امریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در این نشست صمیمی و سرشار از معارف دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید سیدمجید خادمی، اظهار داشت: «شهید خادمی بسیار انسان با روحیه، شاداب و روحیه بخش بودند. ایشان از براداران قدیمی و نسل اول سپاه پاسداران به شمار می‌رفتند که با مهارت‌های بی مثال، اشراف کامل به ساختارهای امنیتی، زحمات طاقتفرسا و ماندگاری را در حوزه اطلاعاتی رقم زدند. به جرأت می‌توان گفت که شهید خادمی در مجموعه اطلاعات و امنیت کشور، یک چهره تکرارنشدنی و غیرقابل قیاس است.»

سرلشکر عبداللهی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری نزدیک خود با این شهید و تأکید بر جایگاه رفیع وی در تراز انقلاب اسلامی، به یک رویداد تاریخی و سرنوشت ساز اشاره کرد و افزود: «در اولین شرفیابی خدمت مقام عظمای ولایت، حضرت امام سیدعلی خامن‌های (اعلی‌الله مقامه الشریف) پس از جنگ ۱۲ روزه، معظمله تدابیر حکیمانه و راهبردی برای ساماندهی و یکپارچه سازی شبکه اطلاعاتی کشور اتخاذ فرمودند. در مسیر تحقق این منویات و نقشه راه ترسیم شده از سوی فرمانده معظم کل قوا، شهید خادمی با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و با مجاهدت خاموش، نقشی کم نظیر و تعیین کننده در هم افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی ایفا کردند.»

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با تبیین ابعاد چندگانه شخصیتی این شهید بزرگوار، وی را در قامت یک «نظامی راهبردی» ترسیم کرد و تصریح نمود: «شهید بزرگوار ما، یک دیپلماتیکِ فعال در عرصه دیپلماسی دفاعی بود که مرزهای امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می‌کرد؛ یک نظامی باهوش و استراتژیست که با نگاه جامع به معادلات منطقه‌ای، از عمق راهبردی اطلاعات بهره می‌برد و در عین حال، فردی بسیار مسلط در حوزه فنی و تخصصی اطلاعات بود که هرگونه خلأ در ساختار حفاظت اطلاعات را با دانش و عدالت محوری پر می‌کرد.»

در پایان این دیدار که با فضایی مملو از معنویت، همدلی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا همراه بود، خانواده معظم سرلشکر شهید خادمی ضمن قدردانی از حضور راهبردی و سرکشیِ پدرانه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، بر تداوم راه این شهید بزرگوار تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) تأکید کرده و از درگاه خداوند متعال برای سربازان گمنام امام زمان (عج) توفیق روزافزون مسئلت نمودند

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