سخنگوی انصارالله یمن: عربستان شباهت زیادی به اسرائیل دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکره کننده انصار الله یمن گفت که حمله عربستان به فرودگاه بین المللی صنعاء نشان دهنده اصرار عربستان برای بسته بودن این فرودگاه است و اینکه تنها با اجازه پادشاه بازگشایی شود.

به گزارش المسیره، وی افزود: عربستان، در جنگ‌های تجاوزکارانه از نظر دروغ، تکبر، کینه و تجاوزگری شباهت زیادی به اسرائیل دارد همانگونه که در بمباران فرودگاه صنعاء مدعی دفاع از حاکمیت یمن شد.

رئیس هیئت مذاکره‌ کننده جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: پنهان شدن پشت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ظالمانه سازمان ملل که با نفوذ نفتی عربستان به تصویب رسیده‌اند، نمی‌تواند این حقیقت را پنهان کند که یمن تحت محاصره‌ای ظالمانه از سوی عربستان قرار دارد.

وی افزود: عربستان هشت سال جنگ تجاوزکارانه علیه یمن به راه انداخت و در آن شکست خورد و اکنون می‌خواهد شکست‌های خود را از طریق محاصره اقتصادی جبران کند.

عبدالسلام همچنین گفت: عربستان باید بداند که در نتیجه محاسبات نادرست خود، این کشور را به دشمن آشکار یمن تبدیل کرده است.

وی هشدار داد: اصرار عربستان بر لجاجت و خودداری از پذیرش حق، پیامدهای خطرناکی برای این کشور، امنیت و اقتصاد آن به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی انصارالله یمن با اشاره به تصمیم این گروه برای ممنوعیت تردد دریایی عربستان بیان کرد که اقدام به اعمال ممنوعیت دریایی، نخستین گام در نبرد محاصره در برابر محاصره است و ملت ما از حق خود به هیچ شکلی نخواهد گذشت.

عبدالسلام همچنین توضیح داد: عربستان در تشدید تنشی تازه، بندر و شهر الحدیده و جزیره کمران را هدف حملات خود قرار داده و این اقدام ادامه نقض حاکمیت یمن است.

وی در پایان هشدار داد: هرگونه تجاوز علیه یمن بدون پاسخ نخواهد ماند و حکومت عربستان باید مسئولیت و پیامدهای اقدامات مجرمانه خود را بپذیرد.

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