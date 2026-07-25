به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «سید کلب جواد نقوی»، دبیر کل مجلس علمای شیعۀ هند، با حضور در آیین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی «گفتگوی ادیان»، بر ضرورت حیاتی گفتگو میان پیروان مذاهب مختلف برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کرد. این اجلاس که توسط مدرسه «سیتی مونته‌سوری» (CMS) در ایالت اوتارپرادش سازماندهی شده، میزبان رهبران مذهبی، سیاست‌گذاران و اندیشمندانی از ادیان مختلف است تا پیرامون ارزش‌های مشترک انسانی و همزیستی مسالمت‌آمیز تبادل نظر کنند.

حجت‌الاسلام نقوی در نشست خبری افتتاحیه این کنفرانس، ضمن تبیین نقش ادیان در جوامع مدرن، خاطرنشان کرد که ادیان الهی باید همواره منشأ وحدت و همبستگی باشند، نه عاملی برای تفرقه و جدایی.

وی تصریح کرد که تنها از طریق گفتگوی سازنده و هدفمند است که می‌توان سوءتفاهم‌ها را زدوده و جوامعی فراگیر و صلح‌آمیز بنا نهاد که در آن احترام متقابل، بن‌مایه اصلی روابط اجتماعی باشد.

این عالم شیعی به محوریت عدالت در تعالیم اسلامی، بر پیشبرد ارزش‌های مشترک انسانی که بر پایه عدالت، شفقت و احترام بنا شده‌اند، تاکید کرد.

وی از جوامع مذهبی خواست تا با همکاری نزدیک، در جهت رفع تبعیض‌ها و ترویج برابری گام بردارند و از ظرفیت‌های اخلاقی دین برای حل بحران‌های اجتماعی و ارتقای کرامت انسانی بهره ببرند.

بخش مهمی از سخنان این اندیشمند شیعی به موضوع «برابری جنسیتی» اختصاص داشت که تم اصلی این دوره از کنفرانس است؛ وی با بیان اینکه دستیابی به یک جامعه عادل بدون تضمین حقوق، عزت و فرصت‌های برابر برای زنان و مردان امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد که نظام‌های اجتماعی باید بستری فراهم کنند تا هر فرد بدون در نظر گرفتن جنسیت، بتواند در مسیر رشد جامعه ایفای نقش کند.

دبیرکل مجلس علمای شیعه هند همچنین آموزش، سرآمدی اخلاقی و همکاری‌های بین‌الادیانی را سه رکن اساسی برای ریشه‌کنی تبعیض برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس سه روزه که با شعار «بازآفرینی جهان: قرار دادن برابری جنسیتی در قلب انسانیت» در حال برگزاری است، بتواند راهکارهای عملی برای تقویت اعتماد متقابل میان پیروان ادیان و ایجاد جهانی عادلانه‌تر ارائه دهد.

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