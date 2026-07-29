سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ بنا به گزارش روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه، طی سلسله اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجانغربی، یک عامل تروریستی وابسته به گروهکهای تروریستی تجزیهطلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام به هلاکت رسید.
در این اطلاعیه آمده است: از این عامل تروریستی ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) اعلام میکند که چشمان تیزبین رزمندگان این قرارگاه هرگونه تحرکات و اقدامات گروهکهای تروریستی را رصد کرده و تحت نظر دارد و آنها را مثل همیشه ناکام خواهد گذاشت.
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