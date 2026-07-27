اسرائیل روایت ترامپ درباره لغو حمله به ایران را باور ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «آوی اشکنازی» تحلیلگر امور نظامی روزنامه «معاریو» نوشت دونالد ترامپ بار دیگر در آخرین لحظه از تصمیم خود عقبنشینی کرد و ادعای کمبود موشکهای رهگیر برای لغو حمله به ایران، از نظر محافل نظامی و صنایع دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فاقد اعتبار است.
وی به نقل از یک منبع نظامی صهیونیستی نوشت، ادعای کمبود موشکهای رهگیر همانند این است که گفته شود آمریکا با کمبود هواپیماهای سوخترسان روبهرو شده است.
همچنین چند مقام صنایع دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند خطوط تولید تسلیحات و موشکهای رهگیر از ماهها قبل بدون وقفه فعال بوده و میزان مصرف این موشکها نیز به اندازهای نبوده که ذخایر آمریکا را با کمبود مواجه کند.
اشکنازی افزود ارزیابی نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی این است که ترامپ به دلایل تاکتیکی و نه به دلیل کمبود تسلیحات، از اجرای حمله به ایران صرفنظر کرده است.
به نوشته وی، در محافل امنیتی اسرائیل این باور وجود دارد که آمریکا در نهایت ناگزیر از ورود به رویارویی شدید با ایران خواهد شد؛ هرچند زمان آن مشخص نیست.
این تحلیلگر در بخش دیگری از گزارش خود، وضعیت کرانه باختری را نیز مورد انتقاد قرار داد و نوشت ارتش، شاباک و پلیس اسرائیل در مهار خشونت شهرکنشینان شکست خوردهاند.
به گفته او، تنها در یک تعطیلات آخر هفته حدود ۳۰ مورد حمله از سوی شهرکنشینان افراطی علیه فلسطینیان، مساجد، خودروها و مزارع ثبت شده و نیروهای امنیتی در جلوگیری از این اقدامات ناکام بودهاند.
وی همچنین هشدار داد کرانه باختری طی چهار سال گذشته، با حمایت برخی وزیران و نمایندگان راستگرای کنست، به «غرب وحشی» تبدیل شده و رفتار گروههای افراطی یهودی به عاملی برای تشدید تنش و بیثباتی در این منطقه بدل شده است.
اشکنازی خواستار برخورد قاطعتر ارتش و نهادهای امنیتی با این گروهها شد و تأکید کرد اقدامات آنان به افزایش تنش و ناامنی در کرانه باختری دامن میزند.
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