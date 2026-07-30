زمان آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه قم مشخص شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین علی اصغر همتیان معاون آموزش حوزه علمیه قم گفت: سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حوزه علمیه قم از ۱۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد.
همتیان افزود: مراسم آغاز سال تحصیلی جدید نیز روز شنبه ۱۴ شهریورماه ترتیب مییابد.
وی ادامه داد: از روز یکشنبه پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ فعالیتهای آموزشی حوزه علمیه قم در همه سطوح (مقدمات، سطح و خارج) بهطور رسمی و هماهنگ آغاز میشود.
وی به توصیههای آیتالله اعرافی هم اشاره کرد و افزود: مدیر حوزههای علمیه کشور از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، در سخنرانیها، بیانیههای عمومی و توصیههای اجرایی به معاونان و مدیران حوزه، همواره بر اولویت و اهمیت حضور طلاب و اساتید در میدان دفاع از نظام اسلامی تأکید کرده و در رهنمودهای مرتبط با برنامهریزی آموزشی سال تحصیلی جدید هم به صراحت مرقوم داشته: «باید به گونهای برنامهریزی شود که در صورت استمرار تجمعات خیابانی نه تنها لطمه ای وارد نشود بلکه به شکوه و عظمت آن یاری رسانده شود و با حفظ این اصل، ارتقای رشد تحصیلی و علمی و تهذیبی و برنامه های حوزه استمرار یابد.»
همتیان خاطرنشان کرد: به منظور شفافیت هرچه بیشتر و استقرار نظم آموزشی مطلوب، پس از مراسم باشکوه اربعین حسینی اطلاعرسانی جامعی در خصوص نحوه ثبت درس اساتید گرامی و انتخاب درس طلاب انجام خواهد شد.
به گفته معاون آموزش حوزه علمیه قم، سال تحصیلی پیشرو که با گرامیداشت یاد امام شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) آغاز می شود و تداوم می یابد، سالی سرنوشتساز برای نظام علمی و انقلابی حوزه به شمار میرود.
همتیان، یک درخواست مهم از اساتید و طلاب داشت و در این باره اظهار کرد: از همه اساتید و طلاب و در واقع سربازان حصرت ولی عصر (عج) تقاضا می کنیم با روحیه جهادی، همت مضاعف و توکل بر خداوند متعال هم در مسیر تحصیل و تحقیق گام بردارند و هم در حراست از کیان انقلاب و پاسداری از آرمانهای والای امام راحل و امام شهید (قدس سرهما) و پیروی از رهبر معظم انقلاب سربازانی بیش از پیش نقش آفرین باشند.
معاون آموزش حوزه علمیه قم در پایان تصریح کرد: حوزههای علمیه همواره کانون علم و بصیرت بوده و خواهد بود و با برنامهریزی دقیق و آیندهنگر، زمینهی رشد همهجانبه طلاب فراهم میباشد و به فضل الهی همگان با فریاد خونخواهی امام شهید شاهد نصرت سپاه اسلام در همه جبههها خواهیم بود.
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