به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علاء‌الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با محکومیت شدید حملات نظامی شب گذشته ایالات متحده به چندین شهر ایران و شهادت تعدادی از شهروندان ایرانی، این اقدامات را در ادامه یک رویه نظام‌مند و مسبوق به سابقه از جنایات آمریکا در نقاط مختلف جهان دانست.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با اشاره به سوابق تهاجمی واشنگتن اظهار کرد: آمریکا همان طور که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله حامی اصلی صدام حسین بود، در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز با نقض تمامی مقررات و معاهدات بین‌المللی، اقدام به تهاجم نظامی به خاک جمهوری اسلامی کرد.

بروجردی تأکید کرد: این زنجیره جنایات که در مقاطع مختلف منجر به شهادت هزاران تن از مردم مظلوم و فرماندهان ارشد و در رأس آن‌ها امام بزرگوار (ره) شده است، هرگز فراموش نخواهد شد و جهان به زودی شاهد انتقام سخت و الهی از ترامپ و نتانیاهو، به عنوان محرکان اصلی و عاملان این حملات، خواهد بود.

هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان جنایت جنگی و فاقد هرگونه توجیه نظامی است/ تکرار جنایات آمریکا پیامد استیصال و ناکامی در برابر اراده ملت ایران

وی با ابراز تأسف از شهادت و مجروح شدن اعضای یک خانواده در این حملات، تصریح کرد: طبق تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی قوانین سخت‌گیرانه جنگی، حمله به مناطق مسکونی و شهادت غیرنظامیان در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرد و آمریکا با این اقدام، چهره واقعی خود را در تخطی از قوانین جهانی به نمایش گذاشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با استناد به مواضع اعلام شده از سوی قرارگاه خاتم، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر تهاجمات دشمن سکوت نخواهد کرد و بر اساس استراتژی دفاعی کشور، در مقابل هر جنایت و هر شهادتی، پاسخی متناسب و متقابل داده خواهد شد تا هزینه این اقدامات برای متجاوران به شدت افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم این حملات را پیامد استیصال و درماندگی دونالد ترامپ دانست و افزود: رئیس‌جمهور آمریکا با وجود ادعای ابرقدرت بودن و به‌کارگیری تمامی امکانات نظامی علیه ایران، در نهایت به هیچ هدف راهبردی دست نیافته است.

وی تصریح کرد: ترامپ در حالی به دنبال خروج از بن‌بست‌های داخلی و شکست‌های منطقه‌ای و جهانی خود از طریق این تنش‌هاست که آثار این ناکامی‌ها به طور قطع در نتایج انتخابات پیش‌رو در داخل آمریکا منعکس خواهد شد.

بروجردی در پایان، ضمن محکوم کردن مجدد این جنایت، از درگاه خداوند متعال برای مصدومین و خانواده‌های شهدا و عزیزان از دست رفته در این حادثه تلخ، طلب صبر و اجر طلب کرد./

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