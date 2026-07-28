به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه «پولیتیکو» در گزارشی نوشت که حامیان جریان «اول آمریکا/America First» در حزب جمهوریخواه، دیدار اخیر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را یک «فاجعه بالقوه» برای سیاستهای خود قلمداد میکنند. این جناح نگران است که نخستوزیر اسرائیل از این ملاقات برای فشار بر ترامپ جهت ورود به تنشهای نظامی جدید با ایران استفاده کند؛ اقدامی که میتواند ایالات متحده را بار دیگر درگیر یک نبرد طولانیمدت و فرسایشی در خاورمیانه نماید.
به گزارش این نشریه، در حالی که واشنگتن و تهران در روزهای اخیر حملات متقابل را متوقف کردهاند تا فرصتی برای احیای مذاکرات صلح ایجاد شود، سفر نتانیاهو به واشنگتن با هدف جلب حمایت ترامپ برای تداوم عملیاتهای نظامی انجام شده است. جِیدی ونس، معاون رئیسجمهور، پیشتر دولت نتانیاهو را متهم کرده بود که با هدف طولانی کردن جنگ، عمداً مسیر مذاکرات میان واشنگتن و تهران را تخریب میکند.
پولیتیکو اشاره میکند که حتی خودِ ترامپ نیز در نشست اخیر گروه هفت (G7)، انتقادات تندی را نسبت به تداوم حملات اسرائیل علیه حزبالله در لبنان مطرح کرده بود. از نظر ناظران، نتانیاهو که در داخل با فشار انتخابات سخت ماه اکتبر مواجه است، برای بقای سیاسی خود به نشان دادن یک «دستاورد ملموس» از این دیدار نیاز دارد، اما این خواسته با رویکرد فعلی ترامپ مبنی بر کاهش مداخلات نظامی در تضاد است.
در نهایت، این نشست برای نتانیاهو یک قمار بزرگ محسوب میشود؛ چرا که کل هویت سیاسی او بر «مبارزه با ایران» بنا شده است، اما اکنون با رئیسجمهوری روبهروست که حداقل تحت فشار قرار گرفته تا تصمیم نهایی را بر اساس منافع ملی آمریکا و اجتناب از جنگهای بیپایان بگیرد. شکست در متقاعد کردن ترامپ میتواند موقعیت متزلزل نتانیاهو در انتخابات پیشرو را بیش از پیش تضعیف کند.
رژیم صهیونیستی در این ماه در عملیات تجاوزکارانه حدودا دو هفتهای آمریکا علیه ایران شرکت نکرده بود.
نتانیاهو در هفتههای اخیر اذعان کرده است که او و ترامپ اختلافاتی داشتهاند، زیرا به نظر میرسد منافع اسرائیل و آمریکا در منطقه از هم دور شده است.
یک تماس تلفنی تند در ماه ژوئن که در آن رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دیوانه خطاب کرد، که ابتدا به رسانهها درز کرد و بعداً توسط خود ترامپ به طور علنی تأیید شد، تنشهایی را که بین این دو بروز کرده است، آشکار کرد.
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