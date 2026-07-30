انهدام یک پهپاد متخاصم در آسمان شهر بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا بر اعلام سپاه بندر امام خمینی، در ساعات اولیه بامداد امروز، پنج‌شنبه هشتم مردادماه، یک فروند پهپاد متخاصم در آسمان شهر بندر امام خمینی رهگیری و منهدم شد.

بر اساس این اطلاعیه، قطعات این پهپاد پس از انهدام، در یکی از منازل شهر بندر امام خمینی سقوط کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این پهپاد پس از شناسایی، توسط تیم چک و خنثی سپاه پاسداران بندر امام خمینی ایمن‌سازی، رفع خطر و سپس منتقل شد.

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