یک راننده آمبولانس در اسرائیل به جاسوسی برای ایران متهم شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دادستانی اسرائیل علیه یک راننده آمبولانس اهل روستای عربنشین بعینه در منطقه الجلیل به اتهام جاسوسی برای ایران اعلام جرم کرد.
به گزارش روسیا الیوم، بر اساس کیفرخواستی که پلیس اسرائیل به دادگاه منطقهای حیفا ارائه کرده است، متهم که امیر هشام محمد تیتی ۳۴ ساله، معرفی شده است، در جریان بازدید اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل، و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی از مرکز پزشکی الجلیل در شهر نهاریا، از آنها و همراهانشان عکس گرفته و این تصاویر را برای فردی که گفته میشود با ایران در ارتباط بوده، ارسال کرده است.
در کیفرخواست همچنین آمده است که او از شهرک امیکام، محل سکونت یوآو گالانت وزیر سابق دفاع اسرائیل نیز تصویربرداری کرده و با ثبت تصاویر منازل، خیابانها و یک مرکز درمانی در آن منطقه، در تلاش بوده است اطلاعاتی درباره رفتوآمد و تحرکات شخصیتهای برجسته اسرائیلی جمعآوری کند.
تحقیقات همچنین نشان میدهد که وی اطلاعاتی درباره میزان آمادگی بیمارستانهای اسرائیل برای شرایط اضطراری جمعآوری و به رابط ایرانی خود منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش، فعالیت های او تنها به وظایفش به عنوان راننده آمبولانس محدود نبوده، بلکه برای جمعآوری اطلاعات بیشتر به محل برگزاری اعتراضات در تلآویو و حیفا نیز اعزام شده است.
در کیفرخواست آمده است که او در ازای این فعالیتها، دهها هزار شیکل دریافت کرده که پرداختها از طریق ارزهای دیجیتال به حساب او منتقل شده است.
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