قدردانی اسقف اعظم روسیه از پیام رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با حضور در اقامتگاه رسمی پاتریارک کریل، اسقف اعظم روسیه، پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را به وی ارائه داد.

سفیر ایران در این دیدار ضمن قدردانی از اقدام اسقف اعظم روسیه در ارسال پیام‌های جداگانه به مناسبت تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبریک انتخاب رهبر جدید، پیام پاسخ حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را تقدیم پاتریارک کریل کرد.

اسقف اعظم روسیه نیز با ابراز تشکر از «پیام ارزشمند» رهبر انقلاب اسلامی، گفت: «در سایه مناسبات نزدیک دو کشور، فرصت خوبی برای تبادل نظر درباره روابط دوجانبه وجود دارد.

پاتریارک کریل با ابراز تألمات عمیق خود نسبت به کشتار و رنج مردم مناطق مختلف جهان از جمله مواجهه مردم ایران با دشمنان افزود: برای برقراری صلح و امنیت در منطقه و به ویژه برای سلامتی مردم ایران که در حال ایستادگی و مقاومت هستند، دعا می‌کنم.

وی با اشاره به گفت‌وگوهای کلیسای ارتدوکس با مذاهب اسلامی ایران و فعالیت کمیسیون مشترک دو کشور بر تداوم این گفت‌وگوها تأکید کرد و گفت: مسیحیان روسیه امروز با جامعه اسلامی ایران روابط خوبی دارند.

اسقف اعظم روسیه خاطرنشان کرد: کلیسای ارتدوکس و مسلمانان ایران در موضوعات مختلفی همچون مسائل اخلاقی و نقش دین در زندگی روزمره، روابط و مسائل خانوادگی مواضع نزدیک و مشترکی دارند.

وی در ادامه از اینکه اخلاق و بنیان خانواده در برخی کشورهای جهان در حال تضعیف است، ابراز تأسف کرد. اسقف اعظم روسیه همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی، دانشگاهی و علمی بین ایران و روسیه تأکید کرد.

پاتریارک کریل در ادامه با اشاره به اعزام هیأتی از کلیسای ارتدوکس روسیه برای حضور در آئین‌های وداع و تشییع پیکر حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب گفت: اعضای این هیأت گزارشی از سفر خود ارائه کردند که گویای استقبالی گرم، نه تنها از سوی مقامات بلکه از سوی شهروندان عادی ایران از این هیأت انجام شده است.

وی افزود: این موضوع نشانه نزدیکی ایران و روسیه و نیز نزدیکی پیروان اسلام و مسیحیت است.

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