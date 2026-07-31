به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری دو همایش بین‌المللی در کربلای معلی برای گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و شهدای لامرد خبر داد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی اظهار کرد: یکی از تلخ‌ترین جنایات دشمنان، حمله ناجوانمردانه به شهدای ناو دنا، شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد بود. شهدای ناو دنا در حالی هدف این جنایت قرار گرفتند که مأموریتی با پیام صلح و دوستی بر عهده داشتند و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد نیز قربانی اقدامات جنایتکارانه دشمنان شدند.

سلیمانی با بیان اینکه امکان اعزام همه خانواده‌های معظم این شهدا به کربلای معلی فراهم نبود، افزود: با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای ناو دنا، نمایندگانی از خانواده‌های شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب و نمایندگانی از خانواده‌های شهدای لامرد با رضایت خانواده‌ها برای حضور در این برنامه‌ها انتخاب شدند و کاروان آنان به‌صورت زمینی عازم عراق شد.

وی درباره برنامه‌های این کاروان در مسیر کربلا گفت: خانواده‌های معظم شهدا در طول مسیر با استقبال مسئولان محلی استان‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند و برنامه‌هایی همچون دیدار، گفت‌وگو و روایتگری خانواده‌های شهدا برای تبیین ابعاد این جنایات پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: پس از ورود این کاروان به عراق، آیین تکریم خانواده‌های معظم شهدا در قالب یک همایش بین‌المللی و با حضور زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از کشورهای مختلف برگزار شد. در این همایش، شخصیت‌ها و سخنرانانی از ایران، عراق و کشورهای عرب‌زبان حضور داشتند تا مظلومیت این شهدا و جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی تبیین و گفتمان‌سازی کنند.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مسیر نجف تا کربلا اظهار کرد: امسال حمایت ویژه‌ای از برخی مواکب فرهنگی فعال در این مسیر انجام شده است. در موکب «نائب‌الشهید»، روایت و تبیین حماسه و مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ ۴۰ روزه و شهدای جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در موکب «۱۱۲۰» واقع در نزدیکی کربلای معلی نیز برنامه‌ای ویژه با محوریت شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب در حال برگزاریست و خانواده‌های معظم این شهدا در این موکب مورد تکریم قرار می‌گیرند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به حضور خودجوش جمعی از جانبازان قطع نخاع در مسیر اربعین اشاره کرد و گفت: این جانبازان با وجود دشواری‌های جسمی، عاشقانه و بدون هیچ چشم‌داشتی در مسیر اربعین حضور یافته‌اند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و روایتگری، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشته‌اند. برخی از این عزیزان حتی در یک شب چندین برنامه فرهنگی برگزار کرده‌اند.

سلیمانی درباره برنامه‌های محتوایی همایش‌های کربلا نیز گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی، گروه‌های سرود، سخنرانی شخصیت‌های ایرانی، عراقی و بین‌المللی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده این همایش‌هاست. این رویداد برای نخستین‌بار با مشارکت مردم، حمایت خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی درحال برگزاری است و هدف آن تبیین پیوند میان شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت برای افکار عمومی است.

وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران ستاد اربعین حسینی بنیاد شهید، مدیران کل استان‌ها، تشکل‌های مردمی، مجموعه روابط عمومی و رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها را در انعکاس این حرکت فرهنگی و مردمی بسیار مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت آثار و برکات ارزشمندی به همراه داشته باشد. سلیمانی همچنین از همه خادمان و افرادی که در داخل کشور و مسیر اربعین با اخلاص در خدمت زائران و خانواده‌های معظم شهدا هستند، قدردانی کرد.

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