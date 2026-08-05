اهدای خون عزاداران اربعین در سرپل افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی کم‌سابقه و انسان‌دوستانه، مسئولان بیمارستان دولتی استان سرپل افغانستان از جمع‌آوری ۴۳ هزار سی‌سی خون از عزادارن اربعین حسینی خبر دادند. این برنامه که با تلاش رئیس و کارکنان این مرکز درمانی برگزار شد، گامی مهم برای تقویت ذخایر بانک خون و تأمین نیاز بیماران نیازمند به شمار می‌رود.

ذبیح‌الله صدیقی، رئیس بیمارستان دولتی سرپل، اعلام کرد که این طرح با هدف افزایش ذخایر خون و کمک به درمان بیماران اجرا شده و مقدار قابل‌توجهی خون جمع‌آوری شده است که می‌تواند در نجات جان صدها بیمار نقش مؤثری ایفا کند. وی تأکید کرد که موفقیت این برنامه حاصل همکاری صمیمانه زائران، هماهنگی مناسب و تلاش شبانه‌روزی کارکنان بهداشتی بوده است.

مسئولان این بیمارستان با ابراز خرسندی از نتیجه به‌دست‌آمده، ابراز امیدواری کردند که با تداوم چنین برنامه‌هایی، مشکل کمبود خون در مراکز درمانی منطقه تا حد زیادی برطرف شود. آنان از تمام شهروندان، به‌ویژه اهداکنندگان خون، به‌خاطر مشارکت در این اقدام ارزشمند قدردانی کرده و اهدای خون را یکی از بهترین و انسانی‌ترین راه‌های نجات جان بیماران دانستند.

این حرکت همدلانه زائران اربعین نشان داد که ایام زیارت می‌تواند فرصتی برای خدمت به جامعه و حمایت از بیماران نیز باشد. مسئولان بیمارستان تأکید دارند که تداوم چنین اقداماتی، هم ذخایر خون را تقویت می‌کند و هم روحیه همبستگی اجتماعی را زنده نگه می‌دارد.

گفتنی است، جاماندگان اربعین کربلا، همه ساله از شهرها و استان‌های همجوار سرپل افغانستان، برای زیارت حضرت یحیی‌بن‌زید(ع) به این استان آمده و با برگزاری دسته‌های عزاداری و موکب‌های پذیرایی در خیابان‌های این شهر، نهایتا در این حرم مقدس اجتماع کرده و به ساحت نوه حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار ارادت می‌کنند.

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