قطعه جدید محسن چاوشی و ادای احترام به حضرت سیدالشهدا(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماهنگ و تکآهنگ «چهل روز» با شعری از امید روزبه، آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان منتشر شد.
چاوشی با انتشار این اثر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «به خونخواهی فریاد عدالت که در تنگنای گلویت نیزه خورد؛ به سوی تو برمیگردیم. هر سال و هر سال و هر سال… که اربعین تمرین جهان برای به سوی تو برگشتن است. برگشتنی برای همیشه. برگشتنی بدون بازگشت...»
مجید مظاهری نوازنده کمانچه، رضا فوادیان تنظیمکننده، مهدی کریمی میکس و مسترینگ، حسن روحالامین طراح کاور، حامد تلخآبی تایپوگرافی و محمود علامی سازنده موزیک ویدئو از دیگر عوامل اجرایی اثر موسیقایی «چهل روز» هستند.
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