به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان کاهش درگیریها در ماه ژوئن، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان لبنان که در پی جنگ میان اسرائیل و حزبالله آواره شده بودند، به مناطق محل سکونت خود بازگشتهاند.
این آمار در حالی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد که لبنان و اسرائیل دور جدیدی از مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده را در رم آغاز کردهاند. هدف این گفتوگوها پایان دادن به درگیریها است و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، تا ۳۰ ژوئیه، ۸۲۱ هزار و ۷۷ نفر بازگشت به مناطق اصلی سکونت خود را آغاز کرده بودند. با این حال، هنوز حدود ۳۶۰ هزار نفر در آوارگی به سر میبرند که نزدیک به ۲۶ هزار نفر از آنان در مراکز اسکان عمومی زندگی میکنند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد خسارتهای واردشده به زیرساختها، دسترسی بیش از ۷۰۰ هزار نفر در جنوب لبنان به آب را با مشکل مواجه کرده است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما