ائتلاف دریایی علیه یمن؛ نمایش عربستان به رهبری آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ عربستان و یمن، معادلهای نابرابر که از سال 2014 بر علیه صنعا آغاز شد و تا امروز نیز به شکلهای مختلفی ازجمله محاصره هوایی و دریایی، فشارهای سیاسی و تهاجم نظامی محدود ادامه دارد.
سیر تغییر و تحول در انصارالله یمن از ابتدای جنگ تا امروز متفاوت است؛ به شکلی که از جنگیدن با تسلیحات اولیه و سبک به جایگاهی رسیده که با موشکهای بالستیک سنگین و پهپادهای پیشرفته با دشمنانی همچون اسرائیل و عربستان میجنگد.
چندی پیش ایران، به عنوان یکی از مهمترین متحدین انصارالله، اقدام به رفع محاصره هوایی در یمن کرد که موجب حملات عربستان به برخی نقاط تحت کنترل انصارالله شد و با پاسخهای شدید یمن نیز مواجه گردید.
ائتلاف ناکارآمد علیه یمن
در این راستا، گزارشی از تشکیل ائتلاف چندملیتی تحت رهبری عربستان سعودی با هدف تأمین امنیت مسیرهای تجاری بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب، خلیج عدن و همچنین مقابله با عملیاتهای دریایی انصارالله تدوین شده که میزان توان نظامی اعضا، کارآمدی تاکتیکی نیروهای مقاومت و پیامدهای ژئوپلیتیک این ائتلاف را مورد واکاوی قرار میدهد.
دکتر «علیرضا تقوینیا» کارشناس روابط بینالملل به ناکارآمدی نظامی ائتلاف پرداخت و بیان داشت: علیرغم مشارکت ۱۳ کشور ازجمله ترکیه، پاکستان، مصر، کویت و قطر؛ تحلیلها نشان میدهد که مجموع توان نظامی این ائتلاف حتی به ۱ درصد قدرت نظامی ایالات متحده نمیرسد و اکثر اعضای ائتلاف نیز فاقد توان عملیاتی قابلتوجه در حوزه لجستیک و نبرد دریایی هستند.
وی به شکست بازدارندگی سنتی آمریکا در مقابل یمن اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که ایالات متحده با بهکارگیری ناوهای هواپیمابر و بمبافکنهای پیشرفته در سرکوب کردن توانمندیهای دریایی انصارالله یمن ناکام بوده؛ لذا شک و تردیدهای بسیار زیادی پیرامون موفقیت این ائتلاف بر علیه یمن وجود دارد.
جغرافیای یمن و مزیت نسبی در جنگ
کارشناس روابط بینالملل به مزیت جغرافیایی و تجربهگرایی انصارالله پرداخت و اظهار داشت: جغرافیای کوهستانی تحت کنترل انصارالله یمن، پوششی استراتژیک برای نیروهای مقاومت ایجاد کرده و شهرهای موشکی و پهپادی آنان را در برابر حملات مستقیم مصون میدارد. همچنین این نیروها دارای تجربه عملیاتی بالا و تخصصهای نظامی هستند که از طریق آموزشهای فنی و راهبردیِ فرماندهان سپاه پاسداران و حزبالله لبنان، ارتقاء یافته است.
وی به ناکارآمدی سیستمهای پدافندی غربی مانند پاتریوت در مقابله با تهدیدات انصارالله اشاره کرد و این امر را به عنوان شکاف میان تکنولوژی دفاعی و واقعیتهای میدانی معرفی نمود که نقاط مهم درون خاک عربستان همچون آرامکو را در تیررس یمن قرار خواهد داد.
عربستان؛ بازنده اصلی نبرد
دکتر تقوینیا به استراتژی تقسیم هزینه جنگ پرداخت و گفت: به نظر میرسد عربستان سعودی در یک «بازی خطرناک» قرار دارد که ایالات متحده تلاش میکند تا هزینه و فشار درگیریهای منطقهای را به کشورهای عربی منتقل کند؛ لذا بازنده اصلی نیز عربستان خواهد بود. مشارکت کشورهایی مانند پاکستان یا ترکیه در این ائتلاف، عمدتاً نمایشی و تحت تأثیر وابستگیهای اقتصادی به کشورهای عربی ارزیابی میشود و این کشورها از درگیر شدن در تنشهای مستقیم با ایران اجتناب میکنند.
وی به ریسک تصاعد تنش در دریای سرخ پرداخت و گفت: رویکرد کنونی عربستان سعودی، غیرمنطقی ارزیابی میشود و احتمال بازگشت ضربات سنگین به زیرساختهای حیاتی و انرژی این کشور وجود دارد. حملات اولیه یمن جنبه هشدار به عربستان را داشت و در مقابل واکنشهای شدیدتر در آینده، ناچیز خواهد بود.
تقسیم کار در جبهه مقاومت
کارشناس روابط بینالملل به واکنشهای زنجیرهای در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: برای مقابله با تهدیدهای مختلف در منطقه از سوی جبهه مقاومت، تقسیم کار صورت گرفته و پیشبینی میشود که تشدید تنشها توسط عربستان، منجر به واکنشهای متقابل از سوی گروههای مقاومت در سایر مناطق مانند مقاومت عراق گردد.
وی در پایان گزارش خود گفت: وقتی ابرقدرتی مانند ایالات متحده آمریکا توانایی کنترل تهدیدات دریایی ناشی از عملیاتهای انصارالله را ندارد، این ائتلاف چندملیتی با چالشی بنیادین روبروست؛ لذا شکست در مدیریت امنیت مسیرهای تجاری، پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای برای اعضای ائتلاف و ثبات منطقه خواهد داشت.
منبع: کانال تفسیرگر
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