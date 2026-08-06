نماهنگ «نوبت منه» با صدای حاج عبدالرضا هلالی منتشر شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماهنگ «نوبت منه» با صدای حاج عبدالرضا هلالی و با محوریت مسئولیتپذیری نسل امروز در ادامه مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی منتشر شد.
این اثر با شعار «اکنون نوبت ایستادن ماست» و با تقدیم به «مردی که قله را به ما نشان داد» تلاش دارد مفهومی از تداوم یک امانت تاریخی و فرهنگی را به نسل جدید منتقل کند؛ امانتی که از گذشته به امروز رسیده و اکنون زمان ایفای نقش نسل نوجوان و جوان فرا رسیده است.
در بخشی از متن این نماهنگ آمده است: «یکی بود یکی نبود، یه امانت مهم هست / که بابابزرگ سپرده به بابام از دهه شصت / اگه نوبتی باشه، دیگه از امروز نوبت من هست...»
این نماهنگ در مرکز رسانه آرمان تهیه شده و امین پاکزاد نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده داشته است.
سیدجواد پرئی شاعر این اثر، امید روشنبین آهنگساز، متین پاکزاد مجری طرح و علی زمانزارعی تهیهکننده آن هستند. همچنین اجرای این اثر را گروه سرود احسان بر عهده داشته است.
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