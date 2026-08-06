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عکس خبری | سخنرانی آیت‌الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
کد مطلب: 1849310
عکس خبری | سخنرانی آیت‌الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت‌(ع) که برای حضور در آیین جهانی پیاده‌روی اربعین و همچنین سلسله نشست‌های بین‌المللی مجمع وارد کربلا شده در موکب محسنین گیلان به سخنرانی پرداخت.

عکس خبری | سخنرانی آیت الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

عکس خبری | سخنرانی آیت الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

عکس خبری | سخنرانی آیت الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

عکس خبری | سخنرانی آیت الله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان

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