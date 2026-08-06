https://fa.abna24.com/xkKf3۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰ کد مطلب 1849310 اخبار مجمع صفحه اصلی اخبار مجمع عکس خبری | سخنرانی آیتالله رمضانی در موکب محسنین اهالی گیلان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰ کد مطلب: 1849310 به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) که برای حضور در آیین جهانی پیادهروی اربعین و همچنین سلسله نشستهای بینالمللی مجمع وارد کربلا شده در موکب محسنین گیلان به سخنرانی پرداخت. برچسبها آیت الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) موکب محسنین اهالی گیلان اخبار مرتبط لک زایی: رسالت مجمع در دسترس قرار دادن معارف اهل بیت(ع) برای همه جهانیان است پیام تسلیت مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پی درگذشت آیتالله میرحسین صادقی پروانی گزارش تصویری/ همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مجمع جهانی اهلبیت(ع) همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد اختری: منشورات مجمع به 58 زبان ترجمه شده است/ ارتباط مؤثر مجمع با شیعیان 140 کشور دنیا گزارش تصویری/ دیدار میهمانان ویژه با دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) روایت اربعین؛ عهدی که در بینالحرمین نوشتم روایت اربعین؛ مشایه، کف خیابان...!
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