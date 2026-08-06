کد مطلب: 1849310

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت‌(ع) که برای حضور در آیین جهانی پیاده‌روی اربعین و همچنین سلسله نشست‌های بین‌المللی مجمع وارد کربلا شده در موکب محسنین گیلان به سخنرانی پرداخت.