یونیسف افغانستان: کارکنان بهداشتی زن نقش حیاتی در حمایت از مادران شیرده دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که کارکنان بهداشتی زن نقش اساسی در کمک به مادران در دوران شیردهی ایفا می‌کنند.

یونیسف افغانستان امروز (پنج‌شنبه ۱۵ مرداد) در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مادران سالم = کودکان سالم. کارکنان بهداشتی زن نقش ضروری در کمک به مادران هنگام شیردهی دارند. یونیسف از آموزش شیردهی، ارائه خدمات حمایتی در زمینه شیردهی و اولویت‌دادن به تغذیه زنان و مراقبت‌های ضروری پیش از زایمان حمایت می‌کند.»

این تأکید در حالی مطرح می‌شود که در افغانستان کمبود کارکنان بهداشتی زن همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت است. یونیسف پیش‌تر نیز بارها اعلام کرده بود که حضور پرستاران، مشاوران تغذیه و کارکنان زن برای ارائه خدمات به مادران و نوزادان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و با توجه به محدودیت‌های فرهنگی، حیاتی است.

کارشناسان یونیسف معتقدند دسترسی مادران افغان به آموزش صحیح شیردهی و مراقبت‌های پیش از زایمان می‌تواند سلامت مادر و کودک را در این کشور بهبود بخشد و از سوءتغذیه جلوگیری کند.

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