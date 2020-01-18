به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) صبح روز پنجشنبه، ۲۶ دی ماه 1398 در جمع مسئولین حراست و مدیران ارشد استان گیلان به مناسب ایام شهادت سردار «قاسم سلیمانی» که در حسینیه شاهد و ایثار رشت برگزار شد، با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع جنازه سردار شهید قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این جنایت تروریستی آمریکا در فهرست تاریخی جنایات استکبار علیه ملت ایران اضافه شد.

آیت‌الله «رضا رمضانی گیلانی» همچنین به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و همدردی با خانواده جانباختگان اشاره و تاکید کرد: صداقت مسئولین نظام در به عهده گرفتن مسئولیت خطای انسانی این فاجعه در مقایسه با اعلام علنی و به عمد شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران نکته مهمی است.

وی به دخالت آمریکا در شکل گیری حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اشاره و بیان کرد: اطمینان داریم که پس از بررسی همه ابعاد این اتفاق توسط کارشناسان، مردم از نتایج آن خبردار شوند.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: زیر سوال بردن همه خدمات اثرگذار سپاه در کشور توسط عده‌ای معدود، همنوایی با دشمن و نشناختن قدر امنیتی است که توسط رشادت‌های نیروهای جان برکفی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شده است.

* سردار سلیمانی فرهنگ خشونت را از بین برد

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه سردار قاسم سلیمانی یک چهره امنیتی و دفاعی بود که حتی آمریکا و اروپا هم باید از این شخصیت تشکر کنند، تصریح کرد: سردار سلیمانی فرهنگ خشونت تولیدشده غرب را از بین برد.

وی با بیان اینکه رسانه‌های تحت سیطره نظام رسانه‌ای صهیونیست به صورت گسترده شخصیت و جامعیت شهید سلیمانی را تخریب می کنند، افزود: حاج قاسم، جزء معدود شخصیت‌های نجات‌بخش جامعه بشری است ولی به عنوان تروریست‌ در کنار ابوبکر بغدادی معرفی می‌شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه مبارزات سردار شهید سلیمانی، جان و ناموس انسان‌های زیادی را حفظ کرد، افزود: شهید سلیمانی داعشی که در یک روز یک هزار و ۷۰۰ نفر را سربرید و به ۲ هزار نفر تجاوز کرد را از بین برد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، امنیت امروز ایران اسلامی را به برکت مجاهدت‌ و فرماندهی شهید قاسم سلیمانی دانست و گفت: آمریکا خود با اجبار در عراق پایگاه نظامی زده ولی کسی که به دعوت رسمی دولت عراق در آن کشور حضور پیدا می‌کند را ترور می کند.

وی ترامپ را محور شرارت در جهان معرفی و تصریح کرد: آمریکا خود را مدیر نظم نوین جهانی می‌داند در صورتی که عامل بی‌نظمی و کشتار در سراسر جهان است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نمونه بودن تشییع جنازه سردار شهید قاسم سلیمانی، گفت: این سردار رشید اسلام، اهل توکل و توسل بود و انقلابی‌گری و پیروی از ولایت را خط قرمر خود می‌دانست.

* ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات کرامت و مقاومت است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه هیچ قدرتی در دنیا نداشتیم که مثل ایران در مقابل نظام سلطه قرار بگیرد، افزود: ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات کرامت و مقاومت است.

وی اظهار کرد: آمریکا نمی‌تواند عهده‌دار مدیریت کرامت بشری باشد و به همین منظور به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به وجود بی‌تدبیری‌ها، بیان برخی حرف‌ها را در شأن نظام ندانست و تاکید کرد: قوای مجریه، قضائیه و مقننه باید در تراز نظام اسلامی و تمدن اسلامی قدم بگذارند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آرمان های انقلاب و شهدای این مرز و بوم یک امانت است، اضافه کرد: باید قدردان دستاوردهای نظامی که با خون‌های پاک به دست آمده، باشیم.

وی با اشاره به اینکه عرصه مقاومت با شهادت سردار قاسم سلیمانی، بین‌المللی شده است، اظهار کرد: استکبار جهانی امروزه با شعار مدرنیته، دنیای بشری را به بردگی کشانده‌اند.

آیت‌الله رمضانی به ابزارهای کهنه، نو و فرانو استکبار اشاره و تاکید کرد: آمریکا با شعار مقابله با خشونت، بدترین جنایات را علیه بشریت انجام می‌دهد.

* امام خمینی(ره) دانش آموخته مکتب فاطمی بود

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادبیات محتوایی فرهنگ فاطمی را مقابله با تفکر استعماری عنوان و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران براساس الگوپذیری از فرهنگ فاطمی شکل گرفته است.

وی امام خمینی(ره) را دانش آموخته مکتب فاطمی دانست و گفت: سردار شهید قاسم سلیمانی، تربیت یافته مکتب امام(ره) و به دنبال تحقق آرمان مهم حیات طیبه برای جامعه امروز بشری بود.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه ادبیات امام خمینی(ره)، ادبیات کرامت‌محور بود، خاطرنشان کرد: ملت ایران ملت تهدید نیستند و هر تهدیدی را تبدیل به فرصت می کنند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای نهادینه کردن مقاومت در عرصه بین‌الملل، باید خود را آماده کنیم، اظهار کرد: شهید قاسم سلیمانی در صحنه برون مرزی، محور این مقاومت بود.

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