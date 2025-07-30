گزارش CNN از کاهش ذخایر موشک تاد آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه + ویدیو

پس از جنگ ۱۲ روزه، ارتش آمریکا با بحران کم‌سابقه‌ای در ذخایر موشک‌های رهگیر «تاد» مواجه شده است. رسانه‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که بازیابی این سامانه ضدبالستیک گران‌قیمت ممکن است سال‌ها زمان ببرد و شکافی خطرناک در توان دفاعی آمریکا ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از انتشار گزارش اولیه در وال‌استریت ژورنال، شبکه CNN نیز تأیید کرد که ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه ضدبالستیک «تاد» (THAAD) در ارتش آمریکا، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، به سطح بحرانی رسیده است. این سامانه که به‌طور خاص برای دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی طراحی شده، در جریان حملات اخیر از سوی ایران و گروه‌های متحد آن به‌شدت مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس گزارش CNN، هزینه عملیاتی استفاده از این سامانه تنها در جریان این نبرد کوتاه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسید. اما مسئله مهم‌تر از هزینه، کاهش چشمگیر ذخایر این موشک‌هاست. طبق آمار منتشرشده، آمریکا در سال ۲۰۲۴ تنها قادر به تولید ۱۱ فروند از این موشک‌ها خواهد بود؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۲ فروند و در سال ۲۰۲۶ به حداکثر ۳۷ فروند می‌رسد.

این روند کند در تولید، زنگ خطری برای توان دفاعی آمریکا به شمار می‌رود، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است و متحدان منطقه‌ای واشنگتن به شدت به چتر دفاعی آمریکا وابسته‌اند.

