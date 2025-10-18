به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اسکات ریتر» بازرس پیشین سازمان ملل در بخش سلاحهای کشتار جمعی و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در گفتوگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: جنگ را اسرائیل آغاز کرد اما ایران در پایان جنگ ۱۲ روزه موفق شد رژیم صهیونیستی را مجازات کند.
تردید نسبت به ادعاهای اسرائیل
ریتر با اشاره به ادعاهای مقامات تلآویو درباره انهدام تأسیسات و سکوهای موشکی ایران گفت: «اسرائیلیها مدعی هستند که حملاتشان موفقیتآمیز بوده، اما دولت ایران چنین موضوعی را تأیید نکرده است؛ بنابراین تا زمانی که ایران خود اذعان نکند، نمیتوان به این ادعاها اعتماد داشت.»
او افزود: «اسرائیل حملهای غافلگیرانه انجام داد و از روشهای پنهانی برای ضربه زدن به رهبری ایران و از کار انداختن قابلیتهای نظامی کشور استفاده کرد. اما در نهایت، ایران ابتکار عمل را بازیابی کرد و توانست اسرائیل را مجازات کند. تهران توانسته است فناوری موشکهای بالستیک را حفظ کرده و حتی قابلیتهای پیشرفته مانند موشکهای مافوق صوت و سلاحهای فریب را به زرادخانه خود بیفزاید.»
شکست سامانه دفاعی اسرائیل
بازرس پیشین سازمان ملل خاطرنشان کرد: «سامانه دفاع موشکی اسرائیل که حتی با پشتیبانی آمریکا تقویت شده بود، در برابر موشکهای ایران ناتوان ماند. این مسئله در طول دوازده روز درگیری آشکار شد، جایی که موشکهای ایرانی توانستند از لایههای پدافندی اسرائیل عبور کنند.»
طراحی هدفمند پاسخ موشکی ایران
ریتر با اشاره به نحوه حملات ایران گفت: «ایران نخستین موج حملات خود را بهصورت آزمایشی طراحی کرد تا نقاط ضعف سامانه دفاعی اسرائیل را شناسایی کند. سپس با ارزیابی نتایج، شیوه حملات خود را تغییر داد و اصول هدایت موشکها را بهبود بخشید.»
او افزود: «این یک بازی پیچیده اطلاعاتی بود؛ ایرانیها از هر حمله برای جمعآوری دادههای جدید درباره زمان فعال شدن رادارها، فاصله رهگیری و عملکرد سامانه دفاعی استفاده کردند و سپس حملات را متناسب با آن تنظیم نمودند.»
اهداف راهبردی و شکست قمار تلآویو
به گفته ریتر، هدف اسرائیل از آغاز جنگ، از بین بردن رهبری نظامی ایران و ایجاد سردرگمی در ساختار فرماندهی بود تا ایران را به تسلیم وادارد. اما ایران برای یک جنگ فرسایشی آماده بود و با طراحی حملات دقیق بالستیکی توانست سامانه دفاعی اسرائیل را در هم بشکند.
او افزود: «قمار اسرائیل برای برهم زدن ثبات فرماندهی ایران شکست خورد و با بازیابی کنترل توسط ایران، مرحله فرسایشی جنگ آغاز شد.»
درخواست آتشبس از سوی اسرائیل
ریتر تصریح کرد: «اسرائیلیها متوجه شدند که اگر درگیری ادامه یابد، توان دفاعیشان تحلیل میرود در حالی که ایران همچنان میتواند حملات خود را ادامه دهد. در نتیجه، توازن قوا به نفع ایران تغییر میکرد و اسرائیل دچار شکست استراتژیک میشد. به همین دلیل تلآویو بهدنبال آتشبس رفت تا از وارد شدن خسارات سنگینتر جلوگیری کند.»
حملات دقیق و هدفمند ایران
این تحلیلگر آمریکایی گفت: «هر حمله ایران هدف مشخصی داشت و تنها برای تخریب نبود. ایران از ترکیب سامانههای تسلیحاتی گوناگون استفاده کرد تا بتواند از پدافند چندلایه اسرائیل عبور کند و در عین حال اطلاعات ارزشمندی از عملکرد رادارها و سامانههای رهگیری دشمن به دست آورد.»
او ادامه داد: «ایرانیها حتی با استفاده از تعداد زیادی پهپاد، رادارهای اسرائیل را دچار سردرگمی کردند تا راه نفوذ موشکهای بالستیک باز شود. این نشان میدهد که هر حمله بخشی از یک برنامه جامع و پیچیده بوده است.»
کارزار پیچیده و پاسخ متقابل ایران
ریتر درباره حمله ایران به مؤسسه وایزمن گفت: «این مرکز از نهادهای مهم علمی و صنعتی اسرائیل است و حمله به آن، پاسخی به اقدامات مشابه رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات ایرانی بود.»
او افزود: «اسرائیل در این جنگ فرماندهان نظامی و اطلاعاتی ایران را هدف گرفت تا نظام سیاسی کشور را دچار بیثباتی کند، اما در مقابل، ایران نیز مراکز اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل را مورد هدف قرار داد تا نشان دهد در برابر هر اقدام خصمانه پاسخی متقابل خواهد داد.»
به گفته ریتر، ایران از حمله به اهداف غیرنظامی اجتناب کرد و در طول درگیریها صرفاً اهداف دارای ارزش نظامی را مورد هدف قرار داد. وی تأکید کرد که کارزار ایران در این جنگ پیچیده و دقیق طراحی شده بود.
حمله پایانی و پیام ایران
بازرس پیشین سازمان ملل در پایان گفت: «ایران بهوضوح اعلام کرد که اسرائیل آغازگر درگیری بود و در نتیجه، حمله پایانی باید از سوی ایران انجام شود. پاسخ نهایی ایران به بئرالسبع با موشکی قویتر، پیامی روشن داشت که در صورت تداوم تجاوزات، مجازات شدیدتری در انتظار اسرائیل خواهد بود.»
ریتر خاطرنشان کرد: «پیام ایران این بود که اگر اسرائیل خواهان جلوگیری از تشدید درگیری و مجازاتهای بیشتر است، باید به آتشبس پایبند بماند و از ماجراجویی نظامی دست بردارد.»
