به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که آمریکا حدود ۲۵ درصد از ذخایر موشک‌های پدافندی "تاد" خود را در جریان جنگ اسرائیل با ایران در ماه ژوئن گذشته مصرف کرده است.

به گفته این منابع، نیروهای آمریکایی برای پاسخ به شلیک موشک‌های بالیستیک ایران، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند موشک تاد شلیک کرده‌اند؛ رقمی که بخش قابل توجهی از زرادخانه این سامانه را تشکیل می‌دهد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحرونوت، هزینه هر موشک تاد حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

برخی مقامات سابق آمریکایی و کارشناسانی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده‌اند، نسبت به کاهش سریع ذخایر این سامانه هشدار داده و آن را عاملی نگران‌کننده برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده‌اند.

با این حال، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مدعی شد که ارتش آمریکا در قوی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و برای اجرای هر مأموریتی در جهان، توانایی لازم را داراست.

سامانه «تاد» (THAAD) یک سامانه دفاع هوایی ضد موشکی است که توانایی رهگیری و انهدام موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و بلندبرد را دارد. این سامانه تنها سیستم آمریکایی است که توانایی رهگیری اهداف هم در داخل و هم در خارج از جو زمین را دارد.

آمریکا و برخی از متحدانش از جمله امارات متحده عربی و اسرائیل از این سامانه استفاده می‌کنند. چین و روسیه بارها با استقرار این سامانه در کره جنوبی مخالفت کرده‌اند.

تاد در مقایسه با سامانه پاتریوت، منطقه‌ گسترده‌تری را پوشش می‌دهد و در هماهنگی با سامانه‌های دیگر مانند "ایجیس" دریایی و سیستم دفاع زمینی عمل می‌کند؛ و یک لایه دفاعی مکمل در ارتفاعات بالاتر فراهم می‌سازد.

رژیم صهیونیستی در ۱۳ ژوئن گذشته، اسرائیل حمله‌ای غافلگیرانه به ایران آغاز کرد که به مدت ۱۲ روز ادامه داشت و در نهایت، آمریکا در تاریخ ۲۴ ژوئن آتش‌بس را اعلام کرد. این درگیری در حالی رخ داد که پیش از آن، ایران و آمریکا چندین دور مذاکره غیرمستقیم درباره برنامه هسته‌ای تهران برگزار کرده بودند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸