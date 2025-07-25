تنها ۲۰۱ موشک از ۵۷۴ موشک ایران رهگیری شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا (JINSA) گزارش داد که ارتش آمریکا در جریان رویارویی نظامی ماه گذشته با ایران، حدود ۱۴ درصد از موشک‌های رهگیر برد بلند خود از نوع «تاد» را شلیک کرده است و احیای کامل این ذخایر ممکن است ۳ تا ۸ سال زمان ببرد.

این گزارش بیان می‌کند در حمله موشکی ایران به اسرائیل، ارتش ایالات متحده ۹۲ موشک تاد را برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایرانی به کار گرفته؛ رقمی که بخش قابل‌توجهی از مجموع ۶۳۲ موشک موجود در زرادخانه آمریکاست.

بنا بر این تحلیل، سیستم‌های تاد حدود نیمی از کل موشک‌های رهگیر شلیک‌شده برای دفاع از اسرائیل را شامل می‌شدند.

در مجموع، پدافند هوایی آمریکا و اسرائیل توانستند ۲۰۱ موشک از ۵۷۴ موشک پرتاب‌شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کنند. با این حال، مصرف بالای ذخایر رهگیر، نگرانی‌هایی را نسبت به توان دفاعی آمریکا در مقابله با بحران‌های احتمالی آینده، به‌ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ایجاد کرده است.

«آری سیکورل» معاون سیاست خارجی مؤسسه جینسا و نویسنده این گزارش، می‌گوید: عملیات اخیر، پیامی قاطع به تهران، مسکو و پکن بود مبنی بر اینکه آمریکا در دفاع از نزدیک‌ترین متحد خود در خاورمیانه تردیدی ندارد.

با این حال، او تأکید کرد که واشنگتن باید به‌سرعت ذخایر دفاعی‌اش را نه‌تنها تا سطح قبلی بلکه فراتر از آن بازسازی کند.

او همچنین خاطرنشان کرد که هر موشک تاد حدود ۱۲.۷ میلیون دلار هزینه دارد و روند تأمین مجدد این تسلیحات به کندی پیش می‌رود.

