به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی قصد دارد دو فروند هواپیمای سوخترسان هوایی KC-۴۶ ساخت شرکت «بوئینگ» خریداری کند؛ قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار که هزینه آن از محل کمکهای نظامی آمریکا تأمین خواهد شد.
وزارت جنگ اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد: پس از موافقت کمیته وزارتی خریدهای دفاعی، قرارداد رسمی با دولت آمریکا امضا خواهد شد. این قرارداد تحت نظارت مستقیم دولت آمریکا و در چارچوب برنامه فروشهای نظامی خارجی انجام میگیرد.
بر اساس این بیانیه، ارتش اسرائیل هماکنون چهار فروند هواپیمای KC-۴۶ در اختیار دارد و دو فروند جدید نیز به این ناوگان افزوده خواهد شد. در این قرارداد نصب برخی سامانههای اختصاصی اسرائیلی بر روی هواپیماها نیز پیشبینی شده است، هرچند جزئیات آنها اعلام نشد.
ارزش این قرارداد نزدیک به نیم میلیارد دلار است و تمام هزینه آن از محل بستههای کمک نظامی آمریکا تأمین میشود.
«امیر برعام» مدیرکل وزارت جنگ اسرائیل در این خصوص گفت: این دو هواپیما توانمندیهای راهبردی و بلندبرد ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری تقویت میکنند و به ما اجازه میدهند با قدرت بیشتر و در گستره جغرافیایی وسیعتری عملیات انجام دهیم.
شایان ذکر است که ارتش اسرائیل در جنگ هوایی ۱۲ روزه علیه ایران از هواپیماهای سوخترسان هوایی برای پشتیبانی از حملات خود، بهره برده بود.
