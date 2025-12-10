فهرست تسلیحات آمریکایی اسرائیل منتشر شد/ از اف-۱۵ تا پگاسوس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش منتشرشده در روزنامه هآرتص، فهرست خریدهای اسرائیل از جنگافزارهای آمریکایی را بررسی کرده است؛ گزارشی که در بحبوحه نزدیک شدن پایان توافق کمکهای نظامی فعلی بین دو طرف و افزایش انتقادات دموکراتها و جمهوریخواهان نسبت به حمایت از اسرائیل منتشر میشود.
طبق این گزارش، توافق فعلی که در دوره دولت باراک اوباما برای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ امضا شده، بالاترین میزان کمک نظامی سالانه در تاریخ روابط امنیتی دو طرف را در اختیار اسرائیل قرار میدهد.
هزینه جنگ غزه
طبق توافق، آمریکا هر سال ۳.۸ میلیارد دلار برای خرید هواپیما، مهمات و تجهیزات ارتش اسرائیل و نیز تأمین بودجه سامانههای مشترک دفاع موشکی پرداخت میکند.
«عودید یارون» نویسنده گزارش میگوید هزینه کمکهای آمریکا طی دو سال گذشته به دلیل جنگ اسرائیل در غزه افزایش یافته و آمریکا حدود ۳۲ میلیارد دلار هزینه کرده و ۲۱.۷ میلیارد دلار آن مستقیماً به ارتش اسرائیل منتقل شده است که بیش از ۶ برابر بودجه سالانه معمول میباشد.
کنگره آمریکا امسال نیز بسته کمک ۲۶ میلیارد دلاری دیگر به اسرائیل تصویب کرد که شامل ۴ میلیارد دلار برای سامانه «گنبد آهنین» و ۱.۲ میلیارد دلار برای سامانه «پرتوی آهنین» بود.
فهرست خریدهای اسرائیل از آمریکا
طبق گزارش هآرتس، فهرست خریدهای اسرائیل شامل موارد زیر است:
۵۰ فروند جنگنده اف-۱۵ IA به ارزش ۱۹ میلیارد دلار – شرکت بوئینگ (قرارداد: آگوست ۲۰۲۴)
۱۸ فروند بالگرد CH-۵۳K سوپر استالیون به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار – سیکورسکی و لاکهید مارتین (ژوئیه ۲۰۲۱)
۲۵ فروند جنگنده اف-۳۵ «ادیر» به ارزش ۳ میلیارد دلار – لاکهید مارتین (ژوئن ۲۰۲۴ – تحویل از ۲۰۲۸)
۸ فروند هواپیمای سوخترسان KC-۴۶ «پگاسوس» به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار – بوئینگ (مارس ۲۰۲۰)
دهها هزار بمب هوایی سنگین و نفوذگر به ارزش ۹ میلیارد دلار – بوئینگ (۲۰۲۵ – استفاده در غزه، لبنان، سوریه، ایران و یمن)
هزاران موشک هِلفایر و امرام به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار – لاکهید و ریتیون (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
گلولههای توپخانه ۱۵۵ و ۱۲۰ میلیمتری به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار – ارتش آمریکا و جنرال داینمیکس (۲۰۲۳–۲۰۲۵)
موتورهای نفربرهای زرهی نامر و ایتان به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار – رولزرویس (۲۰۱۹–۲۰۲۵)
کامیونهای سنگین و تانکرهای سوخترسان به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار – اوشکاش و لئوناردو (۲۰۲۲–۲۰۲۵)
سلاحهای انفرادی و مسلسلها به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار – زیگساور و کلت (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
زیرساختها و پشتیبانی ویژه
کمکهای آمریکا شامل ساخت پایگاهها، تونلها، تأسیسات زیرزمینی و باندهای فرود نیز میشود. از ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این بخش قرارداد بسته شده و برنامههایی بیش از ۱ میلیارد دلار برای آینده در حال بررسی است.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ۳.۴ میلیارد دلار به سامانههای دفاع موشکی اسرائیل اختصاص یافته که ۱.۳ میلیارد دلار آن برای گنبد آهنین بوده است.
در سپتامبر گذشته نیز رویترز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ پیشنهادی برای فروش ۶.۴ میلیارد دلار سلاح دیگر به اسرائیل ارائه کرده است.
چالشهای تمدید توافق
طبق گزارش، توافق فعلی که ۳۸ میلیارد دلار کمک را برای یک دهه فراهم کرد، تا دو سال دیگر به پایان میرسد.
اما برخلاف دوره گذشته، امروزه تمدید توافق با موانع دشوار روبهروست که این موانع شامل افزایش مخالفت دموکراتها پس از جنگ غزه، ظهور جریان «اول آمریکا» میان جمهوریخواهان که اسرائیل را «بار اضافی» میدانند و سقوط کمسابقه محبوبیت اسرائیل در نظرسنجیها حتی در میان محافظهکاران میباشد. در نتیجه، موقعیت مذاکرهای اسرائیل نسبت به گذشته بسیار ضعیفتر شده است.
اسرائیل برای عبور از این مخالفتها، در حال بررسی این است که توافق جدید بهجای کمک مستقیم، به شکل همکاری مشترک طراحی شود تا مخالفت کمتری در واشنگتن ایجاد کند.
