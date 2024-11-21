به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی مرجع عالیقدر شیعیان از شماری از زائران پاکستانی استقبال کرد.

آیت الله بشیر نجفی در این دیدار به تبیین اهمیت، پیشینه تاریخی و تأثیر معنوی زیارت امام حسین(ع) پرداخت.

ایشان به موقعیت های تاریخی اشاره کرد که عاشقان امام حسین (ع) از جان و مال خود برای زیارت می کردند.

مرجع عالیقدر شیعیان افزود: زائران امروز مجبور نیستند آن سختی ها را تحمل کنند، اما مهم این است که زیارت را به یک روند هدفمند تبدیل کنند.

آیت الله بشیر نجفی به زائران توصیه کرد: در طول زیارت و بعد از آن، برای قبولی زیارت خود با خداوند مناجات کنند.

ایشان همچنین بر ایجاد تغییرات مثبت زیارت حرم امام حسین(ع) در زندگی و برجسته کردن ابعاد معنوی و تربیتی تاکید کرد.

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